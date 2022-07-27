أعراض نقص البروتين في الجسم وأسباب الاصابه بالأمراض

أعراض نقص البروتين في الجسم ، البروتين له أهمية كبيرة في جسم الإنسان وعند انخفاضه يتسبب في حدوث الكثير من الآثار السلبية وأصابه هذا الإنسان بكثير من الأمراض لأن البروتين من أحد المكونات الرئيسية التي يحتاجها الجسم لبناء الخلايا والأنسجة والمحافظة على بناء العضلات والمحافظة على الجلد والهرمونات وبالتالي يوجد بعض العلامات الهامة التي تدل على نقص نسبة البروتين في جسم الإنسان سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

أعراض نقص البروتين في الجسم

عند نقص البروتين في جسم الإنسان تؤثر على عضلات الجسم وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي وخاصة كبار السن عند انخفاض البروتين يتسبب في الإحساس بالتعب والخمول على مدار اليوم. لا يستطيع الجسم الحصول على نسبة كافية من الأكسجين وهذا الأمر يتسبب في الإصابة بفقر الدم أو في خلايا الدم الحمراء التي تقوم بنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم وبالتالي قد يصاب بعض الأشخاص بضيق في التنفس. يتسبب في عدم الحصول على الطاقة التي يحتاجها الجسم بشكل يومي للقيام بالمهام الحيوية. حدوث انخفاض في الكتلة العضلية ويؤثر على عضلات الهيكل العظمي بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجاته.

أهم أعراض نقص البروتين

عند نقص البروتين يتسبب في عدم القدرة على إنقاص الوزن وحرق الدهون بسبب خسارة العضلات لان الجسم يحتاج إلى نسبة كبيرة من البروتين حتى يساعد على بناء العظام بالإضافة إلى الاهتمام بالتقليل من تناول الأطعمة السكرية.

يتسبب في زيادة نسبة الإصابة بكسور في العظام بسبب ضعف عظام الإنسان وذلك يحدث بسبب قلة الكتلة العضلية الهيكلية التي تحيط بالعظام.

الإصابة بهشاشة في الأظافر وتساقط الشعر وحدوث احمرار في الجلد ونقص تصبغ الجلد بالإضافة إلى قلة مناعة الجسم والإصابة بكثير من الأمراض الفيروسية والبكتيرية.