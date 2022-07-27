نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطاء خطيرة أثناء شحن الهاتف يقع فيها الجميع.. احذروها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الهاتف النقال في عصرنا الحالي جزء لا يتجزأ من حياتنا، حيث لا يمكن للفرد الإستغناء عن هاتفه أبدا ولو للحضات، وبالتالي يسعوون دائما لشحنهم ويحرصون حرصا تاما على عدم نفاذ بطاريتهم، لكن مالا يعرف الكثير من الناس هو أن شحن هواتفهم قد يهدد حياتهم، كما أن الطريقة التي تشحن بها هاتفك مهمة جدا، ليس فقط لسلامتك بل أيضا لسلامة بطارية هاتفك من التلف، تعتمد بطاريات الهاتف النقال المختلفة على عدد دقيق من دورات الشحن ولجعلها تدوم لفترة أطول ينصح الخبراء بعدم شحنها بنسبة 100٪، وفي الجهة المقابلة ينصح أيضا بعد استنزافها بنسبة 0٪، وفي السطور أدناه سنشاركك أخطاء خطيرة أثناء شحن الهاتف وبعض النصائح حول الطريقة الصحيحة لشحن هاتفك، حتى تتمكن من استخدامه بأفضل طريقة ممكنة وتتجنب أي مخاطر.

أخطاء في الشحن يمكنك التوقف عن ارتكابها الآن

إليكم أخطاء خطيرة أثناء شحن الهاتف يجب عليكم تفاديها الآن للحفاظ على سلامتكم وسلامة بطارية هاتفكم.

1. ترك الشاحن في المقبس

لعل أكبر خطأ يقع فيه الكثير من الناس هو تترك الشاحن دائمًا في المقبس، فالشاحن يقوم بسحب الطاقة باستمرار عندما يكون في المقبس، حتى لو كان الهاتف غير متصل، هذا ليس جيدًا لفواتير الكهرباء الخاصة بك، بالإضافة إلى ذلك، فالمحول يطلق حرارة يمكن أن تتراكم ببطء وتتسبب في نشوب حريق، أو إذا كان الهواء في الغرفة رطبًا، فيمكنه إعاقة دائرة المحول مما يتسبب في نشوب حريق.

2. تشحن البطارية حتى 100٪

إذا قمت بشحن بطارية هاتفك بنسبة 100٪ في كل مرة، فسيؤدي ذلك إلى تقصير عمر البطارية، هذا لأن كل بطارية تحتوي على عدد محدد من دورات الشحن وإذا كنت تشحنها دائمًا بنسبة 100٪ ، فستنتهي هذه الدورات تدريجيا، تتمثل القاعدة العامة في إعادة شحن البطارية بالكامل مرة واحدة شهريًا والاحتفاظ بها بين 20٪ و 80٪ في جميع الأوقات الأخرى.

3. تترك البطارية تموت تمامًا قبل شحنها مرة أخرى

ليس من الجيد ترك البطارية تصل إلى 0٪ أيضًا لنفس السبب المذكور سابقا، فأحدث البطاريات تعتمد على الليثيوم في دورات الشحن، لذلك إذا تركت البطارية تموت، فسوف تدمر طول عمر بطاريتك خطوة بخطوة.

4. تترك هاتفك في الشحن طوال الليل

إذا تركت هاتفك لشحنه طوال الليل، فسوف تهدر الكهرباء وستشحن البطارية أكثر من اللازم. سيؤدي ذلك أيضًا إلى إفساد دورات شحن البطارية، وأيضا السبب الآخر لعدم ترك الهاتف يشحن طوال الليل هو ان ذلك قد يعرضه للحرارة العالية.

5. إستخدام الهاتف أثناء الشحن

يجب ألا تستمر في استنزاف بطارية هاتفك أثناء محاولة شحنها، فذلك يؤدي إلى إرهاق البطارية. والتي تحاول القيام بأمرين في وقت واحد، فإذا اتصل بك شخص ما مثلا، فيمكنك فصل الهاتف (والشاحن من المقبس) ثم إعادة شحنه بمجرد إنهاء المكالمة.