جونسون من الزيوت الخفيفة التي لا تسبب أي ملمس دهني للبشرة، كما أنه يستخدم أيضاً للشعر فهو بيبي أويل يستخدم للأطفال، أي أنه آمن تماماً وله استخدامات كثيرة ومتعددة سنقوم بتوضيحها، وهذا المقال سيوضح إليكم زيت جونسون استعمالات وفوائد غير متوقعة.

زيت جونسون استعمالات وفوائد غير متوقعة

زيت جونسون له الكثير من الفوائد والاستعمالات التي لم تخطر على بالكم فهي غير متوقعه، وإليكم أهم فوائد زيت جونسون وهي كالآتي:

يعمل على الترطيب للشعر بعمق.

يخفف تطاير الشارع والجفاف المتواجد به. وتستخدم كميات صغيرة منه بعد أن يتم غسل الشعر وتنشيفه.

كما أنه يعمل على تنعيم بصيلات الشعر وحمايته من التقصف.

يحمي الشعر من أي مواد ضارة متواجدة بالمياه ومن الكلور ويمكن استخدامه قبل السباحة.

يخلص الأطفال من حشرات الرأس.

فوائد زيت جونسون للبشرة

إن لزيت جونسون فوائد متعددة للبشرة، وإليكم هذه الفوائد وهي كالآتي:

أولاً يزيد من نعومة البشرة.

كما أنه يحفظ الرطوبة بالبشرة 10 مرات إذا ما تم مقارنته بأي زيت آخر.

يحمي بشرتك من أي عوامل خارجية ويجعلها طرية دائماً.

يساعد في إزالة المكياج بشكل مفعل.

يقشر البشرة إن أضيف له سكر وتم فرك الوجه به.

وإن تم وضع زيت جونسون فوق الوجه قبل الخلود للنوم يرتب الوجه وبالتالي يستيقظ الشخص وبشرته لها نعومة فائقة.

وبإمكانك أن تستخدم زيت جونسون لكافة أجزاء الجسم فهو يزيل لكم تشققات الكعبين.

يمنع روائح العرق الكريهة إن وضع تحت الابطين.

يعمل على معالجة تشققات البطن والذراعين خلال الحمل.

يهدئ البشرة بعد أن يتم إزالة الشعر.

مرطب مثالي وفعال للركب والأكواع.

آثار جانبية لزيت جونسون

إن زيت جونسون من الزيوت الآمنة الفعالة، ولكن له آثار جانبية قد تتعرض لها البشرة خلال الاستخدام، وإليكم هذه الآثار الجانبية وهي كالآتي: