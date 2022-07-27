شوف عروض العثيم الأسبوع احصل علي خصم 40% لمدة اسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض العثيم الأسبوعية، العثيم من أهم الأسواق والمتاجر في المملكة العربية السعودية والتي تتعدد فروعها في جميع أنحاء المملكة، كما أنها تقدم الكثير من العروض والخصومات المميزة بشكل دائم ومستمر على جميع السلع المتواجدة داخل المتجر، والان من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أهم واخر العروض التي تقدمها شركة العثيم لهذا الاسبوع على المنتجات المختلفة.

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عروض العثيم الأسبوعية

يقدم العثيم لكل عملائها مجموعة من العروض التي لا تقاوم خلال هذا الأسبوع الحالي، وهذه الخصومات متاحة على الأجهزة الكهربائية الموجودة سواء الشاشات أو الحوالات، أو أجهزة المطبخ المختلفة، كما أنه يوجد العديد من العروض والخصومات الخاصة بالمواد الغذائية المتنوعة التي يهتم بها الكثير من الناس، فإن أسواق العثيم تقدم اقوى عروض الصيف المميزة ومن أهم وأفضل العروض المتاحة الآن هي كالاتي:

أهم عروض وخصومات العثيم في المملكة العربية السعودية

خصومات العثيم الشهرية أحدث العروض على الأجهزة الكهربائية المختلفة تخفيضات العثيم اليوم جهاز تليفون محمول تكنو بوب ٥ لايت بسعر 347 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية حيث أنه في عروض العثيم يوجد جهاز تليفون محمول هونر اكس 8 بسعر 879 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية جهاز تليفون محمول آي تيل اي 661 بسعر 355 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الشهرية شاشة شارب ال اي دي 32 بوصة بسعر 699 ريال سعوديي.

عروض العثيم الشهرية

تخفيضات العثيم الأسبوعية صانعة قهوة نيكاي بسعر 249 ريال سعودي. خصومات العثيم اليوم مروحة جي في سي برو بسعر 99 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الشهرية فرن كهربائي اي تي سي بسعر 249 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الأسبوعية شاشة ارو ال اي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1779 ريال سعودي.

افضل العروض على المواد الغذائية