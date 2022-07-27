نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اسعار منيو البيك الجديد في السعودية 2022 في المقال التالي
أسعار الأشياء المتواجدة بمنيو البيك، قد ارتفعت قليلاً مع الارتفاع الحادث بأسعار الوجبات السريعة بجميع أماكن المملكة السعودية، وهذا ما أدى لغضب البعض بسبب ارتفاع الأسعار بفترات متقاربة، وبالرغم من ذلك فالعملاء يعشقون طعم الوجبات بمنيو البيك، ومن خلال هذا المقال سنقدم إليكم اسعار منيو البيك الجديد في السعودية 2022.
اسعار منيو البيك الجديد في السعودية 2022
إن السبب الذي يكمن وراء الزيادة بأسعار منيو البيك يرجع لارتفاع الأسعار بكافة أنواع الغذاء بالعالم، وهذا يرجع للفيروس الذي قد انتشر والحروب المؤثرة على حركات الاقتصاد، التى لم تكن بمطعم البيك فقط، ولكنها حدثت بجميع مطاعم المصيبة للكثير بالدهشة، ولكن دائماً مطعم البيك في المقدمة ولا زال الكثير يعشقون تناول الأطعمة به أسعار منيو البيك الجديد بالمملكة وهي كالآتي:
- أولاً وجبة البروست الفردية بنوعيها الحار والعادي سعرها 16 ريال.
- الدجاجة الكاملة بمطعم البيك 31 ريال.
- سندوتش الجمبري العادي 5 ريال.
- الدجاج المسحب 10 قطع سعر 16 ريال.
- الجمبري الاقتصادي 21 ريال.
- سلطة الحمص أربعة ريال.
- ثلاثة من خبز الكيزر 5 ريال.
- الدجاج المسحب سبع قطع خمسة ريال.
- ساندوتش فيليه السمك بالإضافة للمشروب والبطاطس 11 ريال.
- العصائر من اثنين ونصف ريال حتى خمسة ريال.
- البطاطس مع الصوص خمسة ريال.
- بالنسبة لسلطة الملفوف أربعة ريال.
طريقة الطلب للوجبات من تطبيق البيك
لتسهيل على كافة المواطنين وتخفيف التزاحم المتواجد أمام سلسلة مطاعم البيك، فلقد تم التوفير للتطبيق بشكل إلكتروني بإمكانك من خلاله أن تحصل على الوجبات بسهولة، وإليكم طريقة الطلب واستخدام التطبيق وهي كالآتي:
- أولاً تقوم بتنزيل تطبيق البيك أياً كان نوع الهاتف آيفون أو أندرويد.
- تختار بعدها فئة المأكولات المتواجدة بالقائمة الرئيسية.
- تقوم باختيار نوع الوجبة إن كنت تريد طلبات جانبية أو دجاج أو حتى مأكولات بحرية.
- تختار إن كنت تريدها حارة أو عادية.
- تقوم بتحديد عدد الوجبة.
- تضغط على خانة اختيار المطعم.
- تختار مكان المطعم الأقرب إليك على الخريطة.
- تملأ البيانات المطلوبة من الموقع.
- تتحقق من الأسعار وتؤكد العملية وتختار الطريقة الصحيحة للدفع.
- تقوم بالضغط على كلمة التالي.
- تدخل بعدها بيانات البطاقة الإلكترونية الخاصة بالدفع وسترى رسالة بنجاح للطلب.
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