نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الإسبوعية على الجوالات وأجهزة المطبخ والشاشات تخفيضات الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الإسبوعية على الجوالات وأجهزة المطبخ والشاشات تخفيضات الصيف، يتوفر قدر ضغط مستر كوك 9 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 135 ريال خصم 27%، يتوفر ترمس لون ذهبي شاها سعة 3 لتر بسعر 162.5 ريال بدلا من 220 ريال خصم 26%، تتوفر عصارة كليك اون 600 واط بسعر 119 ريال بدلا من 159 ريال خصم 25% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية تخفيضات الصيف.

عروض هايبر بنده الإسبوعية على الجوالات والأجهزة

تتوفر غلاية كهربائية سنكور بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال خصم 34%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية غلاية كهربائية كليك أون سعة 1.8 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 59 ريال خصم 34%، تتوفر ضمن خصومات الصيف على أإجهزة المطبخ شواية مسطحة سنكور 2300 واط بسعر 189 ريال بدلا من 259 ريال خصم 27%، تتوفر شواية كهربائية كولين 2000 واط بسعر 159 ريال بدلا من 219 ريال خصم 26%.

عروض الشاشات هايبر بنده

تتوفر شاشة تلفزيون تي سي ال 70 بوصة أندرويد ال اي دي سمارت تي في يو اتش دي يدعم تقنية 4K، ضمن عروض الشاشات هايبر بنده بسعر 2999 ريال بدلا من 4099 ريال خصم 26%، تتوفر ضمن عروض الصيف هايبر بنده الإسبوعية شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا اتش دي ام اي سمارت تي في حجم 65 بوصة يدعم تقنية 4K بسعر 1799 ريال بدلا من 2409 ريال خصم 25%.

عروض الجوالات هايبر بنده

يتوفر هاتف اونور 50 سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام مع كاميرا ثلاثية بسعر 849 ريال بدلا من 999 ريال خصم 5%، يتوفر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 سعة 6 جيجا رام و 128 جيجابايت، ضمن عروض الصيف هايبر بنده الإسبوعية بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال خصم 11%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده سعة 4 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13%.

عروض الصيف هايبر بنده

يتوفر هاتف نوكيا سي 30 سعة 64 جيجابايت بسعر خاص 489 ريال فقط، يتوفر ضمن عروض الصيف هاتف تكنو بوفا نيو سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 499 ريال بدلا من 569 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده هاتف شاومي 10 سي سعة 4 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 619 ريال بدلا من 649 ريال خصم 5%، يتوفر سعة 4 جيجا رام و 64 جيجابايت بسعر 559 ريال بدلا من 599 ريال خصم 10%.

يتوفر هاتف هونر اكس 7 سعة 4 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر خاص 679 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده هاتف نوكيا بلس سي 1 سعة 2 جيجا رام و 16 جيجابايت بسعر 289 ريال بدلا من 319 ريال خصم 10%، يتوفر هاتف زد تي اي بليد اي 51 سعة 2 جيجا رام و 64 جيجابايت بسعر 369 ريال بدلا من 429 ريال خصم 14% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية تخفيضات الصيف.