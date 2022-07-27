شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية ومنتجات أكثر بسعر أقل في هايبر بنده السعودية

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عمر شويل - جدة تسوق الأن منتجات أكثر بسعر أقل مع عروض بنده الأسبوعية، في الفترة من يوم 27 يوليو 2022 وحتى 2 أغسطس، ومنها أغذية صحية، كما نقدم لكم عروض بنده الصفحة الرئيسية التي تتضمن عروض 1+1 ومنتجات أكثر بأسعار أقل، وكل ذلك على الأغذية الأساسية في المنزل؛ لتتمكنوا من شراء كافة احتياجاتكم بأقل الأسعار مع جودة عالية للمنتجات، وتنوع كبير بين اللحوم والأجبان والمشروبات والتسالي وجميع السلع الأساسية.

عروض بنده الصفحة الرئيسية ومنتجات أكثر بسعر أقل

الأن ولفترة محدودة السلع الغذائية بأسعار مذهلة، مع كميات أكبر من المنتجات بأقل الأسعار، وكل ذلك يتوافر في مجلة عروض بنده الصفحة الرئيسية تحت شعار عروض الصيف اشتر أكثر ووفر أكثر، ومنها نجد عبوات موفرة من الطحين وأيضًا المياه، بالإضافة إلى تخفيضات هائلة على أسعار السكر والزيوت والجبن، ولتوفير أكثر يمكنكم شراء اللحوم والدجاج وعدد كبير من منتجات ساديا بكميات أكبر مع سعر أقل، ووفرة من المجمدات من البطاطس المقطعة، الخضراوات، وغيرها من المأكولات التي تحتاج إلى الطهي أو القلي فقط لتصبح جاهزة.

2 كيس طحين، وزن الكيس 5 كجم، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 29.90 ريال سعودي.

ساديا برجر الدجاج بسعر 28.95 ريال سعودي بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

بندة السعودية

نقدم لكم خيارات صحية من هايبر بنده لإدراجها من ضمن النظام الغذائي الخاص بكم، حيث نجد الشوفان، الفول السوادني، العجوة، وتتميز هذه السلع بقلة الدهون بها، وأيضًا قدرتها الفعالة على شعور الجسم بالشبع بعد تناولها، كما أنها غنية بالألياف وكذلك البروتين، لذا فإن كنت تبحث عن طعام صحي فإن بنده السعودية هى خيارك الأول لشراء السلع المتنوعة بأرخص الأسعار، كما تتوافر أطعمة لمرضى فقر الدم، بحيث أنها غنية بالحديد والفيتامينات، وإليكم المنتجات مع الأسعار.

4 عبوات شوفان أبيض كويكر، وزن العبوة الواحدة نصف كيلو، بسعر 21.50 ريال سعودي بدلًا من 43 ريال سعودي.

2 عبوة كورن فليكس بسعر 25.95 ريال سعودي بدلًا من 51.90 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

متوفر الأن في جميع فروع بندة صلصة الكمأة مع نكهات مختلفة، بحيث تصل أنواع الصلصة إلى 10 أنواع، للتمتع بمذاق مميز لكل نوع على حداه، كما نجد التوابل المخصصة لمأكولات محددة مثل البرياني، وأيضًا توابل المعمول والحلويات للتمتع بتحضيرها في المنزل.