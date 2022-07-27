شوف خصومات هايبر بنده السعودية الصيفية لمدة ٤ أيام

عروض هايبر بنده السعودية، هايبر بنده السعودية يقدم أكبر العروض الصيفية المذهلة، التي تبدأ من خصم ١٠% حتى 50% على جميع السلع الغذائية، والمنتجات التي يحتاجها جميع الأفراد، مما يجعل جميع العملاء يحرصون على معرفة تلك العروض الهائلة فور نزولها، حتى يذهبوا لشراء احتياجاتهم، والخصومات ابتداء من اليوم ومستمرة حتى ٣٠ الشهر الحالي، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض هايبر بنده السعودية.

عروض هايبر بنده السعودية الصيفية اليوم:

متوفر عبوة طحين فاخر كويتي وزنها كيلو، وعبوة زيت زيتون للطبخ نادك وزنها لتر ونصف، وعبوة سائل غسيل الصحون بقوة بديلة للمبيض فيري بلي وزنها 800 مل.

كما متواجد في الهايبر عبوة جبة كريمي وزنها نصف كيلو وعليها عبوة هدية من نادك، وعبوة عسل طبيعي وزنها نصف كيلو وعليها عبوة هدية من الشفاء.

يوجد أيضا عبوة فشار الميكروويف طبيعي من قودي وزنها ربع كيلو، وعبوة نوتيلا بي ريدي وزنها 200جرام.

خصم في هايبر بنده على عبوة شكولاتة تورتينا ميني لوكر وزنها 90جرام، ولحم مفروم بقري هندي، وعبوة سيقان دجاج اليوم وزنها 900 جرام والأسعار في الكتالوج وسنوضحها بالصور.

عروض هايبر بنده السعودية الصيفية هذا الأسبوع:

كما يوجد في هايبر بنده بالسعودية خصومات على جميع الأقسام وتشمل كالتالي:

متوفر في هايبر بنده السعودية تشنكي كوكيز ودبل شوكو كوكي، وفطيرة فوشية، وكيكة الهيل، وعبوة تشيز كيك بالفراولة من كل وقت وزنها 320 جرام، ودجاج مفروم رضوى وزنه 400 جرام، وعبوة زينجر روبيان بالبقسماط أمريكي وزنها 400 جرام، عبوة وافل كون زون وزنها 200 جرام، وعبوة آيس كريم هاجين دار وزنها 800 مل، وايس كريم لندن ديري وزنه 60 مل، وعبوة آيس كريم باللوز ماغنوم وزنها 440 مل.

كما يوجد خصومات على عبوة أفخاذ دجاج فاخرة رضوى وزنها نصف كيلو، وعبوة خضروات عضوي ويلنيس، وعبوة ارجل دجاج فاخرة رضوى وزنها نصف كيلو، وعبوة كبدة دجاج رضوى وزنها نصف كيلو، وعبوة كرز حلو من داري وزنها 350 جرام، وعبوة كرز حامض من داري وزنها 350 جرام، وعبوة فرانك الدجاج امريكانا وزنها 900 جرام، وعبوة دجاج تكة تندوري الكبير وزنها 240 جرام، وعبوة بطاطس مهروسة مقلية الكبير وزنها كيلو، وعبوة حبوب شوفان جرانولا مانشبكوس وزنها 500 جرام، وعبوة أصابع كراميل مقرمش نستلة فتنس.