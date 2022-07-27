شوف بالأسعار من الكتالوج تعرفوا على أحدث عروض وخصومات أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية

تعتبر العثيم من أشهر الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من العروض والتخفيضات بالتحديد في الأعياد والمناسبات، فتعمل أسواق العثيم على مدار اليوم لتقدم إلى عملائها أفضل المنتجات الطازجة والشهية وإليكم في مقالنا التالي عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

توفر العثيم إلى عملائها الكثير من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي وهو ما سوف نعرضه لحضراتكم في السطور التالية.

أحدث عروض أسواق العثيم بالأسعار

يشتمل العرض على عنب أحمر كبير متوفر بسعر 8.95 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على الكيري المتوفر بسعر 9.50 ريال سعودي. يشتمل العرض على أنانس المتوفر بسعر 6.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على جبنة رومي تشيز لاند متوفرة بسعر 40.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى تورتة نصفين حجم وسط متوفرة بسعر 34.95 ريال سعودي. كما يتوفر منها حلاوة الجميل سادة متوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي. يوجد أيضًا زيتون سما أسباني أسود جامبو متوفرة بسعر 17.95 ريال سعودي. كما يوجد أيضًا على جوز هند بودرة متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.

المزيد من تخفيضات العثيم بالسعودية

ويوجد أيضًا لدى العثيم كرواسون بالزبدة متوفر بسعر 9.95 ريال سعودي. كما لدى العثيم كمون مطحون متوفر بسعر 23.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على لوز نيء متوفر بسعر 33.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على زبيب متوفر بسعر 13.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على عدس أحمر متوفر بسعر 6.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على فاصوليا بيضاء حجم صغير متوفرة بسعر 11.95 ريال سعودي.

تخفيضات وعروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

حرصت العثيم على أن توفر إلى كافة متابعيها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات الغذائية التي من بينها أيضًا كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم بالتفصيل في السطور التالية.

عروض العثيم بجميع فروع المملكة العربية السعودية