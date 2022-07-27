شوف من المجلة بالتفاصيل والأسعار تعرف على عروض هايبر بندة السعودية خصومات لا تفوتكم

يعتبر هايبر بندة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات التي قد تصل لأكثر من 50% مع العلم أن كافة المنتجات المتوفرة من هايبر بندة طازجة وصحية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم مجموعة من عروض هايبر بندة بالمملكة العربية السعودية

عروض هايبر بندة بالمملكة العربية السعودية

يشتمل العرض المقدم من بندة على الكثير من المنتجات التي من بينها كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم بالسطور التالية.

أحدث عروض بندة هايبر السعودية

لحم تونا خفيف بالزيت تريفا 170 جرام متوفر بسعر 10 ريال سعودي ومكون من ست حبات. كما يحتوي العرض على مكرونة قودي المتوفرة بسعر 17.85 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على شبيهة قشطة المراعي 170 جرام المتوفر بسعر 10 ريال سعودي مكون من أربع حبات. يحتوي العرض على طحين فاخر كويتي كيلو واحد متوفر بسعر 20 ريال سعودي ومكون من ست حبات. كما يشتمل العرض على زيت زيتون للطبخ نادك مكون من 20 حبة ومتوفر بسعر 20 ريال سعودي. يحتوي العرض على محلى ستيفيانا المتوفر بسعر 20 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على كريمة الطبخ المراعي المتوفرة بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 27.75 ريال سعودي.

المزيد من عروض هايبر بندة السعودية

كما يحتوي العرض على سائل غسيل الصحون بقوة المبيض متوفر بسعر 10 ريال سعودي. يشتمل العرض على مناديل للوجه كلينكس المتوفر بسعر 20 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على مياه بيرين المتوفر بسعر 23.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على دجاج دو المتوفر بسعر 16.50 ريال سعودي للحبة الواحدة بينما الكرتونة متوفرة بسعر 164.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على شوكولاتة مشكلة 35 حبة 710 جرام المتوفرة بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على مناديل للوجه بندة عبوة إعادة تعبئة متوفر بسعر 20 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على عسل طبيعي للشفاء المتوفر بسعر 39.95 ريال سعودي.

أقوى عروض هايبر بندة السعودية