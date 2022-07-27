شوف عروض بنده الاسبوعية والتنزيلات والتخفيضات الصيفية الشاملة على السلع الغذائية

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يوجد هايبر بنده السعودية في المملكة العربية السعودية منذ الثمانينات من القرن الماضي، وكان أول فرع لهذه الهايبر قد تم تأسيسه داخل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وكان عبارة عن متجر صغير لبيع بعض المواد الغذائية ولكن الآن وبعد أن احه الجميع قد نجح وتطور وأصبحت أكبر الشركات المتخصصة في التجزئة الغذائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

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