نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات نهاية الشهر من لولو هايبر ماركت في المقال التالي
عروض لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع تعد من أقوى الخصومات وذلك بمناسبة نهاية الشهر حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك الأسبوعية وجميع منتجاتك المفضلة، حيث يقدم هايبر لولو في هذا الأسبوع عروض على منتجات البقالة من الأرز، والزيوت، ومنتجات الألبان، الفاكهة الطازجة والعديد من المنتجات الأخرى بأسعار مخفضة، كما يمكنك الحصول على منتجات العناية الشخصية، ومنتجات العناية بالأطفال، ومستلزمات السفر من الحقائب وغيرها، وأواني الطهي، وألعاب الأطفال، ومنتجات التنظيف كل ذلك وأكثر تجدونه عند زيارة لولو هايبر، وتكون هذه العروض سارية من يوم 27 يوليو إلى يوم 2 أغسطس.
لولو هايبر
- قم بالحصول على سدايا صدور دجاج طرية بوزن 2 كيلو جرام فقط بسعر 53.95 ريال سعودي بدلا من 63.95 ريال سعودي.
- اشتري أفخاذ دجاج غليظة من سادسا بوزن 900 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 15.60 ريال سعودي.
- احصل أيضا على برجر دجاج جامبو من ساديا بوزن 1 كيلو جرام، بسعر 22.95 ريال سعودي، بدلا من 30.95 ريال سعودي.
- ناجتس دجاج من ساديا بوزن 750 جرام فقط بسعر 19.95 ريال بدلا من 27.95 ريال.
- اشتري شاورما دجاج مجمد من ساديا بوزن 2.5 كيلو جرام بسعر 68.95 ريال بدلا من 83.50 ريال سعودي.
لولو ماركت
- احصل أيضا على جبنة موزاريلا مبشورة من بوك بوزن 1 كيلو جرام فقط بسعر 33.95 ريال للحبة.
- اشتري جبنة مثلثات من بوك (5 عبوات ×120 جرام) بسعر 13.95 ريال سعودي للحبة.
- كما يمكنك الحصول على جبنة موزاريلا مبشورة بريزيدن بوزن 900 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 42.95 ريال سعودي للحبة.
- ملوخية دراي/ مونتانا ملوخية بوزن 400 جرام بسعر 3.75 ريال سعودي بدلا من 5.25 ريال.
- احصل أيضا على كريمة الطهي بوك بسعة 1 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي.
- اشتري جبنة بيضاء من البقرات الثلاثة بوزن 500 حرام بسعر 8.50 ريال سعودي بدلا من 10.50 ريال سعودي.
لولو هايبر ماركت
- احصل على طقم أواني الطهي من برستيج مجموعة 10 قطع فقط بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 499 ريال.
- اشتري طقم أواني الطهي من تيفال مجموعة 10قطع فقط بسعر 439 ريال سعودي بدلا من 679 ريال سعودي.
- كما يمكنك الحصول على طقم أواني طهي شيفلان غير لاصقة مجموعة 15 قطعة، بسعر 369 ريال سعودي.
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