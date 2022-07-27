الحل الجبار للتخلص من رطوبة وعفن الحوائط بدون تكاليف بمكون سحري ناجحة مليون بالمئة

الحل النهائي للتخلص من رطوبة وعفن الحوائط بفكرة عبقرية، يعاني الكثير من الاشخاص من عفن الحائط والرطوبة الموجودة به مما جعل ربة المنزل تتساءل بشكل دائم حول كيفية التخلص من تلك الرطوبة وذلك العفن، فنجد أن تلك الرطوبة والعفونة توجد بسبب عدم التهوية الجيدة للمنزل، تقفيل المنزل من بلكونات وشبابيك بشكل مستمر، تطاير بخار المياه بشكل مستمر داخل المنزل وتراكمه يؤدي إلى تواجد الرطوبة وحدوث التشققات، ونجد أن ذلك العفن وتلك الرطوبة تقوم بالضرر بصحتنا وتؤثر على صحة الصدر وعدم التنفس بشكل جيد، تؤثر أيضا على صحة العظام ومع البحث تم إيجاد وصفة طبيعية فعالة يمكن من خلالها أن نتخلص من تلك الرطوبة بشكل فعال وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة التخلص من الرطوبة

تعمل الرطوبة على تقشير طبقة الدهان الموجودة في الحائط ثم تقوم بالتأكل في جدار الحائط، ونلاحظ توجد السواد على الحائط والرائحة السيئة وتكون ملجا لكثير من الحشرات وسوف نوضح لكم مكونات طبيعية لوصفة فعالة للتخلص من الرطوبة من خلال النقاط التالية.

نصف كوب ليمون.

٣ ملاعق كبيرة من النشادر.

كوب ماء.

نصف كوب خل.

طريقة تحضير وصفة التخلص من الرطوبة

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة جدا فيمكن للجميع تحضيرها بكل بساطة في المنزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء نضع به الماء والنشادر ونقلبهم جيدا حتى يذوب النشادر تماما.

ثم نقوم بوضع الخل، الليمون ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نحضر بخاخ ونضع به الخليط بعد التقليب الجيد.

نقوم برش الخليط على أماكن تواجد الرطوبة ونتركها حيث يعمل النشا على امتصاص الرطوبة.

ثم نحضر فوطة ونقوم بتنشيف الماء الزائد الموجود على الحائط.

تعمل تلك الوصفة على التخلص من الرطوبة بشكل فعال والتخلص من البكتيريا والأوساخ الموجودة على الحائط.

وصفة الملح الخشن للتخلص من الرطوبة

يكون الملح من المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الرطوبة وسوف نوضح خطوات استخدامه من خلال النقاط التالية.