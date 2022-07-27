كنز في بيتك.. ملعقة من خليط زيت الزيتون والقرنفل قبل النوم لمدة يومين فقط ولن تستغني عنها طوال حياتك

يعاني الكثير من الأشخاص من التعب والإرهاق الدائم إلى جانب الكسل المستمر، وزيادة الوزن بشكل مفرط مما جعلهم يستاؤون كثيرا من ذلك الوضع، لذلك عمل الكثير منهم على البحث عن أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من كل المشاكل الخاصة بالصحة وإنزال سموم الجسم، فتم إيجاد وصفة زيت الزيتون والقرنفل وهم من المكونات الطبيعية السهلة والبسيطة، فنجد أن القرنفل هو عشبة تعالج الكحة وأمراض الصدر، تعمل على تنظيف الرئة بشكل دائم من البلغم المتراكم، ونجد أيضا زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي يتم استخراجها من شجرة الزيتون ونجده يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للجسم وسوف نوضح طريقة خلط كل من القرنفل وزيت الزيتون للاستفادة منه من خلال هذا المقال.

مكونات خلط القرنفل وزيت الزيتون

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا فهي تساعد على إنقاص الوزن، وخروج السموم من الجسم وعندما نقوم بتجربتها لا نستطيع أن نستغني عنها أبدا وسوف نوضح المكونات اللازمة لتلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

ملعقة قرنفل.

كوب ماء ساخن.

ملعقة زيت زيتون.

عصرة ليمون.

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بشكل يومي بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر كوب ونضع به القرنفل والماء الساخن ونغطيه ونتركه منقوع حتى الصباح.

في صباح اليوم التالي نقوم بتصفيته من القرنفل وأخذ ماء القرنفل ونضع عليه ملعقة زيت الزيتون.

ثم نقوم بوضع عصرة ليمون عليها ونقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نتناول الخليط على الريق وسوف نلاحظ أننا قد تخلصنا من سموم الجسم، الشعور بالرشاقة والحيوية.

فوائد القرنفل للجسم

تكون لدى عشبة القرنفل الكثير من الفوائد التي لا حصر لها وسوف نوضح تلك الفوائد من خلال النقاط التالية.