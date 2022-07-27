انت الان تتابع خبر شراب صيفي ينصح به الأطباء وأخصائيو التغذية.. فيتامينات ومعادن في التمر الهندي لا تجعلها تفوتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التمر الهندي وعصيره مصدرهما من شجرة تنمو غالبًا في المناطق الاستوائية، وكان أول ظهور لهما في أفريقيا قبل أن تنتشر وتبدأ في النمو في مناطق مختلفة من قارة آسيا ومن ثم إلى الأمريكان.

وتنمو الثمار على الأشجار في داخل قشور بنية طويلة، تحتوي بداخلها على لب لزج وهو الجزء الذي يمكن تناوله من الثمار، وله مذاق حلو حامض.

فوائد التمر الهندي وعصيره

تتعدد فوائد التمر الهندي وعصيره، ولكن من الممكن تمثيلهم بكل من الآتي:

1. تحسين الهضم

يعد التمر الهندي أحد الملينات الطبيعية نظرًا لمحتواه العالي نسبيًا من الألياف الغذائية، وبسبب طبيعته اللزجة فإنه يساعد بشكل كبير على تحريك البراز العالق في الجهاز الهضمي.

لذا يعد التمر الهندي مفيدًا بشكل خاص لمن يعانون من الإمساك المزمن، ومع أن هذا الأمر قد يبدو غريبًا إلا أن النتائج الأولية لبعض الدراسات أظهرت أنه قد يساعد على الشفاء من الإسهال المزمن كذلك.

2. تحسين صحة جهاز الدوران والقلب

وجد أن للتمر الهندي قدرة محتملة على خفض ضغط الدم والكوليسترول المرتفعين والحماية من فقر الدم، وذلك بسبب:

- محتواه من الألياف، التي تقلل نسبة الدهون في الدم.

- محتواه العالي من البوتاسيوم، الذي قد يساعد في السيطرة على ضغط الدم.

- محتواه العالي من فيتامين ج، الذي قد يساعد على محاربة الجذور الحرة التي قد تؤدي للإصابة بأمراض القلب.

- محتواه العالي من الحديد، الذي يساعد على إنتاج الكمية الكافية للجسم من خلايا الدم الحمراء.

3. السيطرة على السكري

يساعد التمر الهندي على إنتاج إنزيم معين في الجسم يساعد على تقليل أو إيقاف امتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد على خسارة الوزن.

ويساعد كذلك في منع ارتفاع سكر الدم الذي يتبع عادة عمليات امتصاص الكربوهيدرات من الوجبات الغنية بها.

كما أن احتواء التمر الهندي على نسبة عالية من المغنيسيوم يساعد على الحماية من السكري، والتخفيف من حدة أعراضه.

4. تقوية جهاز المناعة

بسبب احتواء التمر الهندي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة لا سيما فيتامين ج، فإنه يعد وصفة ممتازة لتدعيم وتقوية جهاز المناعة لديك وحمايتك من العدوى والفطريات.

5. تقوية الجهاز العصبي

يحتوي التمر الهندي على نسبة عالية من الثيامين، وهو أحد أهم أفراد عائلة مجموعة فيتامينات ب، ويساعد الثيامين في تحسين وظائف الأعصاب في الجسم وتحسين صحة ووظائف العضلات كذلك.

فوائد عصير التمر الهندي

لعصير التمر الهندي قيمة غذائية عالية وفوائد مذهلة، إليك أهم فوائد عصير التمر الهندي:

- الحماية من تصلب الشرايين، وذلك بسبب قدرة عصير التمر الهندي المحتملة على إذابة الكولسترول.

- الحماية من مرض السرطان.

- التقليل من فرص الإصابة بالتهابات وعدوى.

- تخفيف نفخة البطن والتشنجات، وتنظيم الهضم عند شرب كأس منه صباحًا.

- خسارة الوزن الزائد.

- تحسين صحة ومظهر الشعر والبشرة عبر تطبيقه موضعيًا عليهما أو عبر شربه، إذ يحمي البشرة من الجفاف ويساعد على شفاء الحروق ويخفف من تساقط الشعر.

- تحسين صحة العيون.

محاذير ومخاطر التمر الهندي وعصيره

مع أن فوائد كل من التمر الهندي وعصيره عديدة، إلا أنه من الممكن لتناول التمر الهندي أو عصيره أن يكون له مجموعة من الأضرار، وذلك في الحالات الآتية:

- تناول عصير التمر الهندي قد يحفز ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى ضغط الدم، لذا يفضل أن يقوم هؤلاء بتجنبه.

- يمكن أن يسبب التمر الهندي الحساسية للبعض، لذا يجب الحذر.

- يجب الحذر من حلوى التمر الهندي بشكل خاص، فهذه قد تحتوي على كميات كبيرة من المواد السامة.

- قد يتفاعل التمر الهندي بشكل سيء مع بعض الأدوية، خاصة مميعات الدم مما قد يؤدي للنزيف الشديد.

- قد يتسبب الإفراط في استهلاك عصير التمر الهندي بالإصابة بإسهال شديد، لذا يجب تناوله باعتدال.

- يجب الحذر عند تناول كميات مفرطة من عصير التمر الهندي مع بعض الأدوية الخافضة لمستويات سكر الدم، فإن هذا قد يؤدي لانخفاض السكر بشكل كبير خاصة لدى مرضى السكري.