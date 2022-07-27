معلومات مثيرة للاهتمام عن الرجال!

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عمر شويل - جدة مع تقدم الرجال في العمر، يتناقص إنتاج هرمون التستوستيرون المسؤول عن تنظيم الخصائص الجنسية لدى الرجال. يمكن أن يسبب انخفاض هرمون التستوستيرون حالة يشار إليها عادةً باسم قصور الغدد التناسلية (انقطاع الطمث عند الذكور) أو انخفاض هرمون التستوستيرون المرتبط بالعمر. عادةً ما يحدث انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال في نفس الوقت تقريبًا مع انقطاع الطمث لدى النساء، في أواخر الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. في هذا المقال تبحث مجلة دلتا أعراض سن اليأس عند الرجال.

أعراض سن اليأس عند الرجال

على عكس انقطاع الطمث عند النساء، حيث لا تستطيع النساء الإباضة، لا يتعارض انقطاع الطمث عند الذكور مع إنتاج الحيوانات المنوية. لكنه ينمو بشكل أبطأ وغالبًا ما تكون علاماته وأعراضه خفية. هذا يؤدي إلى:

التهيج والمزاج غير المستقر.

فقدان الرغبة الجنسية.

فقدان كتلة العضلات وضعفها.

انخفاض الطاقة أو التعب.

قلة نمو الشعر.

مشاكل في التركيز أو الذاكرة قصيرة المدى.

انخفاض كثافة العظام

الفرق بين سن اليأس عند الرجال والنساء

يعاني بعض الرجال المصابين بهذا المرض أيضًا من أعراض مرتبطة بانقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتعرق. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن بعض الرجال الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون ليس لديهم أعراض.

بينما يبدأ انقطاع الطمث عند النساء بسرعة نسبيًا مع توقف إنتاج هرموني الإستروجين والبروجسترون، إلا أن هناك تغيرًا تدريجيًا أكبر لدى الرجال. بدءًا من منتصف الثلاثينيات ، يفقد الرجال حوالي 1.6 بالمائة من هرمون التستوستيرون سنويًا، وهي عادة عملية طبيعية وغير مؤلمة.

لا توجد عتبة متفق عليها لمستويات هرمون التستوستيرون لانقطاع الطمث عند الذكور. في الواقع، لا يزال هناك بعض الجدل الطبي حول ما إذا كان نقص هذا الهرمون هو المسؤول المباشر. ما هو جيد بالنسبة لعمر 50 عامًا قد لا يكون جيدًا لمن يبلغ من العمر 30 عامًا. ومع ذلك ، في كثير من الحالات، يمكن أن تُعزى أعراض انقطاع الطمث عند الذكور إلى عوامل أخرى وليس بالضرورة بسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. هذا هو أصل الجدل الدائر حول هذا الوضع.

عوامل نمط الحياة

يمكن أن تكون الأنشطة والعادات التي تمارسها هي سبب بعض الأعراض مثل فقدان الرغبة الجنسية ، وانخفاض الدافع ، والمزاج غير المستقر ، وما إلى ذلك. من بين عوامل نمط الحياة هذه ، يمكن ذكر ما يلي:

قلة النوم أو الأرق.

نظام غذائي غير صحي.

عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

التدخين.

عوامل نفسية.

يمكن أن تكون المشكلات العاطفية أو النفسية سببًا لبعض مشاكل انقطاع الطمث ويمكن أن تتفاقم مع هذه الحالة. أمور تتعلق بالاكتئاب والقلق والتوتر.

الأمراض الكامنة

يرتبط عدد من الأمراض بانخفاض حاد في مستويات هرمون التستوستيرون بسبب تأثر قدرة الجسم على إنتاج هذا الهرمون.