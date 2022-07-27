شوف عروض بنده الأسبوعية 27 يوليو حتي 12 أغسطس 2022 عروض الصيف

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عمر شويل - جدة مع عروض بنده الأسبوعية 27 يوليو حتي 12 أغسطس 2022 عروض الصيف اشتري اكتر ووفر اكتر من اقوي التخفيضات الخاصة بالصيف والتي توفرها بنده وهايبر بنده بشكل حصري في كافة فروعها داخل المملكة العربية السعودية وتضم عروض بنده اليوم الكثير من المنتجات المختلفة التي ننشرها لكم بشكل تفصيلي في هذا الموضوع مع صور عروض بنده للاطلاع عليها.

عروض بنده الأسبوعية 27 يوليو 2022

عروض بنده الأسبوعية بنصف السعر توفر لكم كافة أنواع اللحوم الطازجة بأقوى التخفيضات حيث تضم عروض بنده اليوم عروض علي لحم مفروم بقري برازيلي سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي، ويمكنك أيضا شراء الكيلو من مكعبات اللحم البقري البرازيلي من بنده بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال، وتضم عروض بنده الكثير من اللحوم البرازيلية المستوردة والطازجة مثل برجر بقري برازيلي ونقائق بقري برازيلي وكفتة بقري برازيلي حيث يمكنك الحصول علي الكثير من أنواع اللحوم بأعلى جودة من بنده وتوفر لك قطع عجل بالعظم طازج وكتف عجل بدون عظم.

اخر عروض بنده اليوم تحتوي علي مخبوزات يومية طازجة من بنده حيث تشمل العروض علي بسكويت مصري مدور وكرواسون فرنسي طازج المفضل لدي الكثير من المواطنين، وتضم عروض بنده علي المخبوزات تخفيضات علي خبز بريوش صغير ورول بورك بالبطاطس وكوكيز سنكي 10 حبات علبة كاملة بسعر 19.95 ريال.

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نشرة عروض بنده اليوم تحتوي علي دجاج برديكس 1 كيلو حبة واحدة بسعر 18.50 ريال، وتضم أيضا برجر الدجاج الرائع بالبقسماط من امريكانا 840 جرام وبرجر البهارات العربية من امريكانا 1.344 جرام، وزينجر فيلية الدجاج حار من امريكانا ومفروم دجاج طيبة 400 جرام وناجيت دجاج فاخر حار رضوي 400 جرام والكثير من المنتجات الرائعة المتواجدة في مجلة عروض بنده الأسبوعية.

عروض بنده اليوم تحتوي علي توت أزرق الكبير 400 جرام وشبيهة قشطة من نادك 170 جرام وكريمة الخفق المراعي 500 مل وكريمة الخفق نادك 1 لتر ومزيج من الكيك المخفوق فوستر كلاركس 144 جرام ولحم مفروم مايدا 400 جرام وبرجر الدجاج بالقسماط من السنبلة 24 قطعة.