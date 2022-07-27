شوف أجهزة كهربائية وأدوات منزلية بخصم 40% حتى نهاية الشهر من عروض العثيم ماركت

نقدم لحضراتكم عبر هذه المقالة بالتفصيل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية بخصم 40% حتى نهاية الشهر ضمن عروض العثيم الأسبوعية في فروع مدن المملكة العربية السعودية Al othaim hyper market لفترة محدودة جداً بداية من اليوم ٢٦ يوليو وحتى نفاذ الكميات، وإليكم تفاصيل العروض…..

عروض العثيم هايبر ماركت على الأدوات المنزلية

تتوفر داخل فروع العثيم هايبر ماركت خصومات مميزة جداً لفترة محدودة بجميع فروعه المنتشرة في المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر ترمس هوم واي، وخصم آخر على سعر سطل بريتماكس مع ممسحة، بالإضافة إلى عروض الماركت على سعر ترامس الشاي من مورانا، وعلى حافظة الطعام من سوليتير دينكس، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مقلايات ترست، وغيرهم من خصومات على أسعار صواني الفرن النادرة البيضاوية، وخصم آخر على سعر طقم صواني الفرن من مستر كوك، كما لديهم خصم على سعر حافظة طعام سوبر ماكس، وعروض على أسعار قدر هوم واي ماربل.

عروض خاصة من أسواق العثيم بالسعودية

تتوفر أيضاً بداخل فروع العثيم تنزيلات حصرية على أسعار: مكوايات سوبر برو السيراميك، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار ممسحة الأرض من كاسا بونيتا، وتخفيض آخر منهم على سعر شنطة السفر الترولي من ماي ترافيل، وتنزيل آخر على سعر بيالات شاي كاسا بونيتا، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار قدور الصغط الكهربائية من سوبر بي، وخصومات أخرى على أسعار قدر الضغط من كيتشنجر، وحافظة الطعام من نفس الماركة المميزة، وتخفيضات أخرى على أسعار موقد سوبر بي الكهربائي.

عروض العثيم ماركت لآخر شهر يوليو Al othaim

توفر محلات العثيم هايبر ماركت عروض مميزة على باقي أنواع الأدوات المنزلية، وتشمل: خصومات خاصة على أسعار مكوايات كليك أون الجافة، وعروض أخرى على أسعار مروحة جي في سي برو، وخصومات على أسعار برادات الماء للتسخين والتبريد، وعروض أخرى على أسعار صانع طعام جيباس، ويوجد بالماركت خصم آخر على سعر غلاية الماء من أي تي سي، وخلاط كليك أون.