شوف عروض بنده على المنتجات الغذائيه والسلع الاكثر شراء خصومات تصل إلى 70% في جميع الفروع

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نقوم الآن بتقديم آخر عروض بنده السعودية المقدمة في مجلة بنده لهذا الأسبوع، حيث تعتبر ماركت بنده هي من السلاسل التجارية الأكثر شهرة داخل المملكة العربية السعودية والتي لها فروع أخرى خارج المملكة ومنها جمهورية مصر العربية، وتعمل الماركت على توفير كل ما يحتاج إليه المرء حيث أنه في حالة أن المنتج نفذ من عندها وتم طلبه من قبّل أي عميل تقوم بتوفيره له فورًا، وسنقوم بتوضيح العروض المقدمة اليوم 27 يوليو 2022م لهذا الأسبوع. آخر عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع 2 زجاجة من مياه بيرين وزن 200 مللي جرام سعرها انخفض من 25 ريال سعودي ووصل إلى 14.95ريال سعودي.

بينما سعر 5 كيلو جرام من دقيق فاخر الأولى وصل من 29.90 ريال سعودي إلى سعر 14.95 ريال سعودي.

ووصل سعر 10 كيلو جرام من سكر الأسرة خشن وناعم إلى 26.95 ريال سعودي بدلًا من 38 ونصف ريال سعودي.

زيت نور دوار الشمس وزن 1.5 لتر سعره وصل إلى 36.95 ريال سعودي بعد خصم مميز من الماركت.

شبيهة قشطة من شركة بوك سعرها وصل من 15 ريال سعودي إلى 10 ريال سعودي وزن 160 جرام.

تونا ألوها مفتتة بالزيت النباتي وزن 165 جرام سعرها وصل من 16 ونصف ريال سعودي إلى 10.95 ريال سعودي.

معجون طماطم السعودية وزن 135 جرام سعرها وصل من 31.90 ريال سعودي ووصل إلى 23.95 ريال سعودي. عروض بنده 27 يوليو 2022 أكياس شاي ربيع المذاق سعر العلبة وصل من 39.95 ريال سعودي إلى سعر 29.95 ريال سعودي.

مسحوق تايد للغسيل مركز وزن الكيس 7 كيلو جرام وصل من سعر 189.90 ريال سعودي إلى سعر 94.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي هندي من شركة أبو كاس سعره وصل من 84.95 ريال سعودي إلى سعر 57.95 ريال سعودي.

كيس دجاج دو سعر الكيلو جرام وصل من 19.95 ريال سعودي إلى سعر 17.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من صدور دجاج ساديا بدون عظم سعرها وصل إلى 24.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 34.95 ريال سعودي.

أما سعر الكيلو جرام الواحد من دقيق الفاخر الكويتي وصل من 33 ريال سعودي إلى سعر 24 ريال سعودي.

زيت ناداك للطبخ سعر 1.5 لتر منه وصل من 35.95 ريال سعودي إلى 20 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده على المنتجات الغذائيه والسلع الاكثر شراء خصومات تصل إلى 70% في جميع الفروع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده على المنتجات الغذائيه والسلع الاكثر شراء خصومات تصل إلى 70% في جميع الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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