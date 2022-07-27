شوف عروض كارفور المميزة صيفك أحلى مع أجمل أوكازيون 2022

عروض كارفور هناك العديد من الأشخاص ينتظرون بفارغ الصبر عروض كارفور التي يقوم كارفور بتنزيلها دوما حيث أن أسعارها مميزة وتناسب الجميع فهناك أناسا لا يشترون المنتجات وينتظرون العروض المميزة التي يقدمها كارفور لنتعرف على أبرز العروض المقدمة من كارفور على المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية أيضا ومزيد من بعض العروض الأخرى، ونرصد لكم أهم التفاصيل من خلال موقعنا وابرز العروض الصيفية المنتظرة من كارفور للعام الجاري.

عروض كارفور

هناك العديد من عروض كارفور على الأغذية والأجهزة الكهربائية فهو مول متكامل مليئ بالعديد من المنتجات من بينها ((كيلو ارز الضحى+ مكرونة 400 جرام بمبلغ 90 جنيه فقط لاغير، صلصة طماطم من هارفست 800 جرام + خل هارفست بسعر 34 جنيه فقط لاغير، زيت عباد الشمس 2 كيلو+ كيس مكرونة الملكة 400 جرام بسعر 100 جنيه فقط)).

((كيلو اسكالوب بقري بسعر 180 جنيه فقط، مكعبات لحم بقري كيلو بمبلغ 156 جنيه فقط، كيلو كفتة بقري بسعر 130 جنيه فقط، كيلو برجر بقري بسعر 130 جنيه فقط، كيلو صدور دجاج بالعظم بسعر 55 جنيه فقط، كيلو وراك رومي بسعر 60 جنيه فقط، 250 جرام بسطرمة بالتوم بسعر 50 جنيه فقط لاغير)).

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

((شاشة led من جاك 32 بوصة ب 17% خصم بسعر 2399 جنيه فقط، ويبلغ سعر شاشة سامسونج led سمارت 6799 جنيه فقط، سعر غساله اوتوماتيك تحميل علوي من وايت بوينت 13 كيلو لون سيلفر حوالي 7399 جنيه فقط، تكييف فريش واحد ونص حصان بسعر 8499 جنيه فقط لاغير)).

((غسالة أطباق من فريش سعة 12 فرد ضمان خمس سنوات بسعر 7535، غسالة اوتوماتيك عادية تحميل أمامي 8 كيلو بسعر 8790 جنيه فقط، ديب فريزر من كريازي 235 لتر بسعر 10380 جنيه فقط، ثلاجه من توشيبا نوفروست بسعر 8529 جنيه فقط لاغير، بوتاجاز من لاجيرمانيا 5 عيون بسعر 8549 فقط لاغير)).

((سعر سخان مياه من فريش غاز سعة 10 لتر بسعر 2395 فقط لاغير، تكييف يونيون اير موفر للطاقة حصان ونصف بسعر 8399 جنيه فقط لاغير، خلاط من مولونيكس 450 واط بسعر 600 جنيه فقط لاغير، مكنسة كهربائية من تورنيدو 1600 واط بسعر 1439 جنيه فقط لاغير، مايكرويف من شارب سعة 25 لتر 900 واط بسعر 3299 جنيه فقط لاغير)).