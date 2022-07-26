شوف عروض مكتبة جرير السعودية على بلايستيشن 5 والجوالات تصل إلى 40% jarir.com

عروض جرير، تقدم شركة جرير الكثير من العروض المختلفة المميزة والتي قد تصل نسبة الخصم بها إلى 61%، وهذه العروض والخصومات تشمل جميع الأجهزة الحديثة المتنوعة من أجهزة لاب توب، وايضًا والهواتف الذكية، والساعات المزودة بالتقنيات الحديثة، وغيرها الكثير، والان من خلال متابعتكم السطور القادمة سوف نتعرف على أفضل خصومات جرير لهذا الاسبوع.

عروض مكتبة جرير السعودية

مكتبة جرير دائمًا ماتقدم الكثيررمن الخصومات والعروض بجميع فروعها المتواجدة في المملكة العربية السعودية لذلك أصبح ينتظرها الكثير من الناس، وهذه الخصومات تشمل جميع ماتحتويع المكتب مع اختلاف العروض على كل السلع الموجوده، ومن أفضل واهم العروض الاسبوعيه التي تقدمها مكتبه جرير في هذه الايام هي كالاتي:

سعر هاتف ايفون 13 برو ماكس 5199 ريال بدلًا من 5699.

سعر جهاز سامسونج جالكسي زد فولد 3 هو 6499 ريال سعودي بدلًا من 6799 ريال.

تي في شاومي كيو 1 اي سعره 2349 ريال سعودي بدلًا من 3699 ريال.

ابل ايباد اير الجيل الرابع بسعر 2999ريال سعودي بدلًا من 3399 ريال.

ابل ايفون 13 برو بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال.

كما أن سعر ابل ماك بوك برو 16 بسعر 9999 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال.

شاشة هاير مقاس 58 بوصة متوفرة بسعر 1849 ريال سعودي بدلًا من 4349 ريال لفترة محدودة.

ابل ايباد برو 11 بسعر.

عرض على جهاز بلايستيشن 5 من جرير، يشمل نسخة ديجيتال الرقمية بمواصفات 825 GB SSD سعر الجهاز بعرض جرير نقداً 2639 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة ومتوفر نظام تقسيط على 36 شهر بدفع 123 ريال سعودي شهري.

عرض على جهاز بلايستيشن 5 بعروض جرير بوحدة تحكم سعة 825 جيجا بايت SSD مع HORIZON FORBIDDEN WEST RAZER KAIRA X+ DLC سعر العرض نقداً 2799 ريال سعودي مع ضريبة القيمة المضافة ومتوفر نظام التقسيط بدفع 130 ريال سعودي على 36 شهر.

تخفيضات جرير الأسبوعية