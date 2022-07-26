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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الموكا البارد بالنسكافيه في 10 دقائق يعتبر الموكا البارد بالنسكافيه من أكثر المشروبات الباردة التي يفضلها كثير من الأشخاص ويحبون تناولها في فصل الصيف وبالتالي لا تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات لا يتم تجهيزها حيث يمكن تحضيرها في المنزل في 10 دقائق بجانب أنها مذاقها مميز، ولهذا سوف نوضح لكم العديد من الطرق التي تساعدك على تجهيز الموكا بطريقة جميلة.

طريقة عمل الموكا البارد

المكونات،

كوب ونصف قهوة سريعة الذوبان

ربع كوب سكر

وضع كوب صوص الشيكولاته جاهز

اثنين كوب حليب

طريقة التحضير

نقوم بتجهيز قالب الثلج وتوزيع فيه القهوة ثم يتم خلط مكعبات القهوة المجمدة مع الحليب جيداً وبعد ذلك يتم إضافة صوص الشوكولاته والسكر في الخلاط حتى تختلط المكونات مع بعضها جيدا وفي الخطوة الأخيرة يتم وضع القهوة المثلجة في أبواب التقديم وتناولها.

عمل موكا باردة بالتوفي

المكونات،

كوب سكر ملعقة زبدة كبيرة نصف كوب كريمة طبخ اثنين بودرة ملعقة كاكاو ملعقة قهوة سريعة الذوبان كوب ثلج كوب ماء قشطة كوب أيس كريم دايت وفانيليا

طريقة التحضير

يتم تجهيز الخلاط الكهربائي وإضافة جميع المكونات في ثم يتم خلطها بعد ذلك يتم وضعها في أكواب التقديم وإضافة الكريمة على الوجه ويتم وضع صوص الطوفي على الوجه ويتم تقديمها وتناولها.

عمل الموكا الباردة بالحليب

يمكن تجهيز الموكا الباردة بالحليب وهي من أكثر المشروبات العالمية المميزة التي يحب تناولها الجميع وطعمها شهي ولذيذ.

المكونات،

كوب ونصف قهوة سريعة

ربع كوب بصوص شيكولاته

اثنين كوب حليب

ربع كوب سكر

طريقة التحضير

يتم توزيع القهوة في القالب المخصص الثلج ووضعها في الفريزر بعد أن تتجمد ثم يتم وضع مكعبات القهوة مع الحليب وأضافت صوص الشوكولاته والسكر في الخلاط الكهربائي وتخلط المكونات مع بعضها جيدا حتى تصبح ناعمة ثم يتم وضع القهوة المثلجة في أكواب التقديم وتناولها.