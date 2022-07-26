نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير السبع بهارات في المنزل برائحة مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير السبع بهارات في المنزل المطبخ الشرقي يتميز بنكهات مميزة وجميلة وذلك بسبب استخدام التوابل التي تتميز بمذاق شهي والسبع بهارات من أكثر التوابل التي يتم استخدامها في العديد من المطابخ منها المطبخ اللبناني المطبخ المصري ويوجد العديد من محلات العطار تقوم ببيع السبع بهارات ويمكن شراء بعض المكونات وطحنها في المنزل حتى تصبح حتى قوية ومميزة، وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طريقة تحضيرها ليتم تجهيز بها أشهى الأكلات.

مكونات السبع بهارات

خليط السبع بهارات عبارة عن سبع توابل مختلفة ويختلف الاسم في العديد من البلاد مثل العراق ولبنان وسوريا ومن أكثر المكونات التي يتم استخدامها في السبع بهارات هي الفلفل الأسود والقرنفل والكمون والكزبرة والحبهان والهيل وجوزة الطيب ويمكن تحضير هذه البهارات مع بعضها من خلال استخدام التوابل المطحونة وإليكم المكونات من خلال السطور التالية.

مكونات السبع بهارات

ربع كوب كمون مطحون

نصف كوب فلفل أسود مطحون

ربع كوب كوب في المطحون ناعم

ربع كوب كزبرة مطحونة

أربع ملاعق قرفة

ملعقتين حبهان مطحون

أربع ملاعق جوزة الطيب مطحونة

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء جاف وتقلب جيداً ثم يتم حفظها في وعاء زجاجي ويمكن زيادة الكمية الضعف ولكن يفضل تجهيز التوابل بكميات محددة لكي تتمكن من الاحتفاظ بنكهتها القوية لفترة طويلة.

عمل السبع بهارات غير المطحونة

المكونات،

كوب فلفل أسود خشن

نصف كوب كزبرة خشنة

نصف كوب كمون خشن

اثنين حبة جوزة الطيب

ثلاث أعواد قرفة

ثمان حبات حبة حبهان

نصف كوب قرنفل حب

طريقة التحضير

يتم وضع التوابل في الصينية ووضعها في الفرن لمدة خمس دقائق وبعد أن تبرد يتم طحنه في المطحنة حتى يصبح ناعم ومتجانس ثم يتم تخزين السبع بهارات في برطمان زجاجي ويحفظ في مكان جاف.