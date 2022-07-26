نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت تخفيضات كبرى وخصومات هائلة في المقال التالي

باقة جديدة من العروض والخصومات تجدها ضمن عروض لولو هايبر ماركت، تحت عنوان عروض نهاية الشهر الكبرى تبدأ عروض لولو من اليوم 27 يوليو وتنتهي يوم 2 اغسطس، تحتوي مجلة العروض على خصومات على اللحوم، الأسماك الطازجة والدواجن، كذلك تجد تخفيضات على السلع الاستهلاكية مثل الزيوت، الرز البسمتي، الصلصات، ويوفر هايبر لولو عروض على الوجبات الجاهزة ومساحيق الغسيل والمنظفات، وغير ذلك من المنتجات التي تجدها داخل هايبر لولو. عروض لولو هايبر ماركت جوز أمريكي مستورد سعر الكيلو 49.90 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال بخصم 15.10 ريال.

وفر 13 ريال عند شرائك كيلو من الكاجو الهندي مقابل 46.90 ريال بدلاً من 59.90 ريال سعودي.

احصل على كيلو من الفستق الأمريكي الخام محمص ليمون/ مملح، بسعر 51.90 ريال بدلاً من 64.90 ريال بخصم 13 ريال. من لولو ماركت اشتري نصف كيلو من زاكاي كاجو مشوي، بسعر 22.90 ريال بدلاً من 34.90 ريال ووفر 12 ريال.

كيلو تمر صقعي حجم وسط بسعر 19.90 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

طحين لوز أمريكي (مستورد مباشرة) مقابل 49.90 ريال للكيلو بدلاً من 69.75 ريال. لولو ماركت روبرت لانشون لحم الدجاج بالتوابل الحارة وزن 340 جرام، مقابل 13.95 ريال بدلاً من 17.75 ريال.

تارجت لحم بقري مقدد كورند بيف وزن 340 جرام سعر الحبة 9.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال.

صلصة تتبيل أجنحة الدجاج فرشلي متنوعة 12 أونصة بسعر 9.95 ريال للحبة بدلاً من 12.95 ريال. فرشلي ذرة حب وزن 340 جرام بسعر 3.95 ريال للحبة بدلاً من 5.50 ريال.

احصل على خصم 8 ريالات عند طلب بيتوتي زيت زيتون بكر ممتاز، وزيت متبقي الزيتون مكرر وزن نصف كيلو مقابل 9.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال. احصل على خصم 6.80 ريال على عرض لولو على سمن نقي المراعي 800 جرام، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 46.75 ريال.

حليب طويل الأجل المراعي كامل الدسم/ قليل الدسم 12 × 1 لتر، سعر الكرتون 59.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال.

وجبة دجاج بروستد كومبو بسعر 12.90 ريال

برياني دجاج تشيتينادو سعر الكيلو 22.90 ريال بدلاص من 29.95 ريال. كيلو بيتي فور بسعر 39.95 ريال بدلاً من 46.20 ريال. تخفيضات لولو تايد سائل جل منظف عبوة 1.8 لتر سعر الحبة 18.90 ريال بدلا من 26 ريال. دجاج الفروج الذهبي طازج سعر الحبة وزن كيلو جرام 18.50 ريال بدلاً من 19.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت تخفيضات كبرى وخصومات هائلة - ثقفني

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