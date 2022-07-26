شوف هتوفر 700 ريال.. تقسيط ‎‎ابل‎‎ ‎‎ايفون 13 برو ماكس‎‎ من مكتبة جرير بـ232 ريال قسط شهري على 36 شهر

إليكم تقسيط ‎‎أبل‎‎ ‎‎أيفون 13 برو ماكس‎‎ من جرير، حيث تقوم مكتبة جرير بتوفير أحدث الهواتف الذكية المتوفرة في السوق داخل المملكة العربية السعودية والكثير من المنتجات والأدوات المدرسية والتي نحتاج إليها في العمل وكل ما يحتاج إليه المرء متوفر داخل المملكة وهذا ما جعلها بكل هذه الشعبية لأنها تقوم بتوفير كل شيء بالإضافة إلى عمل عروض تقسيط وتخفيض على بعض المنتجات وسنقوم بتوضيح عرض التقسيط الذي قدمته على هاتف أيفون 13 برو ماكس عبر سطور مقالنا اليوم.

قسيط ‎‎ابل‎‎ ‎‎ايفون 13 برو ماكس‎‎ من مكتبة جرير

انخفض سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس من 5.699 ريال سعودي حتى وصل إلى 4.999 ريال سعودي، وعليه عرض تقسيط مميز بقسط شهري يبدأ من 232 ريال سعودي والتقسيط ممتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات (36 شهر) بضمان سنتين كاملتين، ويتميز الهاتف بأنه أخضر صنوبري اللون بذاكرة تخزينية داخلية حجمها 252 جيجا بايت.

خطوات شراء هاتف أيفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير

يقوم الشخص الذي يريد شراء الهاتف والاستفادة من عرض التقسيط بالدخول إلى الموقع الرسمي لمكتبة جرير من خلال رابطه الخاص.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “تقدم بالطلب” ويبدأ في إدخال البيانات المطلوبة منه والمتمثلة في اسمه رباعيًا ورقم هاتفه المحمول ويبدأ في التسجيل.

يبدأ في اختيار الهاتف الذي يرغب في شراءه وهو هاتف أيفون 13 برو ماكس.

ويمكنه كتابة اسمه في خانة البحث حتى يجده بالألوان التي يريدها.