نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغ الشعر بشكل احترافي بالحناء والقهوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحناء مادة طبيعية وعشبية لتلوين الشعر. لا يغير صبغ الشعر بالحناء لون شعرك فحسب ، بل له أيضًا خصائص فريدة لشعرك. يؤدي الصبغ المستمر للشعر بالمواد الكيميائية إلى إضعاف خيوط وجذور الشعر. لكن لتغطية الشعر الأبيض والرماد ، علينا صبغ شعرنا. يمكنك بسهولة تغطيته بمكونات طبيعية وإضفاء الجمال واللمعان والصحة على شعرك.

كيفية صبغ الشعر بالحناء في المنزل

الحناء من صبغات الشعر الطبيعية التي تجعل شعرك أكثر كثافة وقوة ونعومة. الاستخدام المتكرر للحناء لصبغ الشعر يقوي جذور الشعر ويضيف سماكة وقوة لجذر الشعر ، مما يجعل الشعر أكثر كثافة. في هذه المقالة سوف نقدم لك فوائد الحناء وكيفية صبغ الشعر بالحناء.

فوائد الحناء للشعر

الحناء هي نوع من صبغات الشعر الطبيعية والعشبية التي تغير لون الشعر إلى اللون الأحمر والبني ولها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات.

الحناء تحافظ على توازن فروة الرأس وتمنع التوازن الطبيعي للشعر.

تجعل الحناء شعرك يحتفظ بجماله الطبيعي .

تغذي الحناء شعرك.

تعمل الحناء كمرطب لفروة الرأس.

يؤدي استخدام الحناء إلى اختفاء جفاف وحرق وحكة فروة الرأس .

الحناء تنعم شعرك.

نقاط مهمة قبل صبغ شعرك بالحناء

احتفظي بمسحوق الحناء في المكان المناسب:

يجب تخزين مسحوق الحنة في مكان مظلم وبارد لأن الضوء يمكن أن يدمر قوتها. إذا تم تخزين مسحوق الحنة في الثلاجة ، فإنه يفقد فعاليته.

استخدمي خليط من الحناء والقهوة

يجعل خلط القهوة المخمرة بالحناء اللون أغمق وإضافة الماء يجعل الحناء أفتح.

نضيف الزبادي إلى الحناء المصلب

يجب أن يكون تركيز الحناء مثل البطاطس المهروسة، وإذا أصبح خليط الحنة قاسياً ، أضيفي إليه بعض اللبن ثم استخدميه.

استخدم القفازات والقبعة

لاستخدام الحناء ، يمكنك استخدام وعاء من السيراميك أو المعدن أو البلاستيك واستخدام القفازات عند استخدامه. بعد وضع الحنة على الرأس، استخدم غطاء بلاستيكي وأغلقه بقطعة قماش محكمة للغاية. عند استخدام الحناء، ارتدي ملابسك القديمة واستخدمي أدواتك القديمة.

شراء مسحوق الحناء الطبيعي

تجنب شراء الحناء المعبأة التي تحتوي على مكونات صناعية. اقرأ الملصق الموجود على ظهر منتجات الحناء المختلطة بعناية للتعرف على مكوناتها.

اتركي خليط الحناء في مكان دافئ

اخلطي مسحوق الحناء مع مادة حمضية مثل عصير الليمون (أو أي عصائر حمضية أخرى) أو الشاي أو القهوة وأضيفي القليل من الزبادي إلى المعجون الناتج. ثم غطي الحاوية بالبلاستيك وضعها في مكان دافئ لمدة 8 أو 12 ساعة.

كيفية صبغ الشعر الرمادي بالحناء

الخطوة الأولى:

أولاً، صب الماء في وعاء ثم ضعه على شعلة الغاز وأضف إليه أوراق الشاي الأسود واتركه يغلي ويترك الفقاعات وسيقل حجم الماء بمقدار النصف.

الخطوة الثانية:

انقعي مسحوق الحنة الطبيعي في الماء لمدة 8 ساعات حسب شعرك.

الخطوة الثالثة:

أضيفي مسحوق الحناء وخليط الشاي الأسود وقليل من مسحوق الحنطة وعصير الليمون الطازج واخلطيهم جيداً.

الخطوة الرابعة:

قومي بإزالة قناع الحنة وضعيه على شعرك الرمادي أو الأبيض بمساعدة فرشاة الشعر. أولاً ، ضعي الفازلين على الجزء العلوي من الجبهة وحيث ينمو الشعر، وقسّمي الشعر إلى أقسام صغيرة.

ابدأ من أعلى شعرك وحدد جزءًا صغيرًا من شعرك في كل مرة. ضعي الحنة على جذور الشعر والجلد، ثم افركيها على طول الشعر حتى يتم تغطية جميع أجزاء الشعر بالحناء. ضعي الحناء على كل الشعر بصبر.

طريقة أخرى لتطبيق الحنة على شعرك هي وضع الحنة على خصلات شعرك ثم لف خيوط شعرك في شكل دائرة. ثم استمري في تطبيق الحناء على شعرك ولفي كل خصلة نهائية حول هذه الدوائر. أخيرًا، سيكون لديك دائرتان إلى ثلاث دوائر كبيرة على رأسك.

الخطوة الخامسة:

بعد وضع الحنة على شعرك ، انتظري ثلاثين دقيقة وضعي غطاء اللون على شعرك.

الخطوة السادسة:

بعد ثلاثين دقيقة، اغسلي شعرك واستخدمي بعض الماء الفاتر والملين للغسيل .

تلميح:

استخدام الحنة النقية سيحول شعرك الأبيض إلى اللون الوردي أو البرتقالي.

الحناء السوداء للشعر الرمادي

الحنة السوداء هي أفضل أنواع الحناء لتغطية الشعر الرمادي والتي تعطي لونًا جيدًا جدًا للشعر ويمكن دمجه مع الحنة الطبيعية للحصول على لون أسود طبيعي. يستغرق تطبيق الحناء السوداء على الشعر حوالي 5 إلى 15 دقيقة.

أفضل طريقة لتطبيق الحنة هي استخدام فرشاة شعر خاصة، وبعد وضع الحنة يجب تغطية شعرك بقبعة ملونة والانتظار لمدة ساعة، وبعد ساعة اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو المناسب.