شوف أقوى كرنفال لولو هايبر نهاية الشهر على أهم وأفضل السلع الغذائية بتخفيضات مذهلة لا تفوتها LULU

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لولو هايبر تفاجئنا كل فترة بأفضل العروض والخصومات في متاجر لولو هايبر المنتشرة وبقوة في المملكة العربية السعودية. حيث تتقدم متاجر لولو من خلال مجلتها بتوفير أكثر من مائة سلعة غذائية مختلفة تحت شعار كرنفال نهاية الشهر من لولو هايبر بخصومات مذهلة. حيث نوفر لكم أهم السلع الغذائية، وكذلك المنتجات الجاهزة بأسعار مميزة من خلال مجلة لولو لا تفوت العرض. احصل على خصم 12 ريال على بوك جبنة كريم أو جبنة شيدر أو جبنة كريم مطبوخة قليلة الدسم قابلة للدهن جرة زجاج، بزن 500 جم * 2 عبوة، للحبة بسعر 28.95 ريال بدلاً من 40.95 ريال سعودي. اشتري برسيل مسحوق غسيل، للحبة بوزن 5 كيلو، بسعر 33.90 ريال بدلاً من 45.50 ريال سعودي، ووفر 11.60 ريال.

محل أرز بسمتي أيض، الكيس وزنه 10 كيلو، بسعر 66.95 ريال بدلاً من 92.95 ريال سعودي.

خصم 7 ريال على زيت الذرة من عافية، وزن العبوة 2.9 لتر، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى كرنفال لولو هايبر نهاية الشهر على أهم وأفضل السلع الغذائية بتخفيضات مذهلة لا تفوتها LULU - ثقفني

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