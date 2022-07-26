نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 استخدامات غريبة للسكر لن تصدقها في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المثير للاهتمام معرفة أنه على عكس ما يعتقده الكثير من الناس، للسكر استخدامات أخرى في الصحة، والغسيل، والبستنة، والجمال، وما إلى ذلك. السكر هو أحد المكونات الرئيسية لجميع أنواع الأطعمة مثل الشوكولاتة والكعك والبسكويت وما إلى ذلك، في جميع أنحاء العالم، ويستخدم الناس من مختلف البلدان السكر مرة واحدة على الأقل يوميًا في تحضير أنواع مختلفة من القهوة والحلوى وبعض أطعمتهم اليومية. في هذا المقال نذكر استخدامات السكر غير الصالحة للأكل .

استخدامات السكر غير الصالحة للأكل

1- قتل الصراصير

تعد الصراصير من الحشرات المزعجة التي يعاني الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم من مشاكل معها، والأكثر إثارة للاهتمام هو أنه على الرغم من صغر حجمها، يمكن لهذه الحشرة أن تسلب النساء أو الفتيات السلام بسهولة. بمساعدة السكر ومسحوق الخبز، يمكنك بسهولة التخلص من هذه المخلوقات المزعجة. اخلطي كميات متساوية من السكر والبيكنج بودر واسكبيها على المناطق المصابة. السكر يجذب الصراصير والبيكنج بودر يقتلها. بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك الحصول على منزل آمن وصحي.

2- تنظيف أدوات المطبخ

لتنظيف هذه الأجهزة، ضع كوبًا من السكر في الجهاز لبضع دقائق وقم بتشغيله. ثم أفرغ السكريات واغسل الجهاز بالماء أو باستخدام إسفنجة

3- الحفاظ على الكيكة طازجة

بالطبع، يحب الكثير منا تناول الحلويات والكعك الطازج، لكن عندما نخرج الكعكة من الخزانة بعد فترة، نلاحظ أنها جافة أو فاسدة وعلينا التخلص منها. لكن يمكنك الحفاظ على كعكتك محلية الصنع طازجة لفترة أطول باستخدام بعض مكعبات السكر.

4- إزالة بقعة العشب

ربما حدث لك أنه بعد سقي مروج الحديقة أو الحديقة، تجلس عليها وتتسخ سروالك. لا تقلق كثيرًا، فهذه البقعة يمكن إزالتها بسهولة باستخدام القليل من السكر. يكفي صنع عجينة طرية بمزيج من السكر وقليل من الماء الفاتر ووضعها مباشرة على البقعة. اغسله بعد ساعة على الأقل. إذا كانت البقعة داكنة جدًا، اترك العجينة على البقعة لفترة أطول ثم اشطفها

5- منع الجبن من البقاء

بعد فترة طويلة من الزمن، قد تفقد الأجبان طعمها ورائحتها وجودتها. بعض الناس لا يرغبون في تخزين الجبن بسبب هذا التغيير في اللون والرائحة، وبالطبع تكون العفن في الجبن، ولكن بمساعدة القليل من مكعبات السكر يمكن منع هذه التغييرات ويمكن أن تكون فترة تخزينها وسعوا.