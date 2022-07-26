نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع طريقة لطرد البرص “أبو بريص أو الوزغ” والزواحف من البيت بطرق طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة طرد البرص من المنزل يتساءل عنها عدد كبير من الأشخاص، حيث يعد أحد الحشرات المرعبة والتي تتسبب في إزعاج لدى الجميع، كما أنه يمكن أن يتسبب في انتشار أمراض خطيرة، لذا من المهم التخلص منه والقضاء عليه بمجرد ظهوره أو رؤيته، بأنه يترك بيضه بالزوايا المتواجدة داخل المنزل، ومن خلال هذا المقال نتعرف على أكثر من طريقة يمكن الاستعانة بها، تابعونا.

طريقة طرد البرص

نذكر من خلال السطور القادمة بعض الطرق الفعالة للغاية، التي يمكن من خلالها حل هذه المشكلة، وذلك كالتالي:

البصل.

الفلفل.

المياه الباردة.

البصل لطرد البرص من المنزل

يعتبر البصل واحدا من المواد المهيجة التي تتسبب في طرد البرص، ويتم استعماله كالتالي:

يقطع البصل إلى نصفين ثم يوضع بالأماكن التي يمكن أن يدخل منها البرص.

كما يمكن وضع البصل المقطع بالقرب من مداخل المنزل مما يمنع دخول البرص إلى المنزل مرة ثانية.

المياه الباردة لطرد البرص من المنزل

يعد البرص أحد الزواحف ذات الدم البارد وهذا يفسر تواجدها في المناطق الدافئة، ويمكن استعمالها من خلال اتباع الآتي:

يتم ملء زجاجة من الرذاذ فارغة بواسطة المياه الباردة جدا.

يرش البرص أو المناطق التي يتواجد بها، لأنه لا يتحمل درجات الحرارة المنخفضة أو البرودة بشكل عام.

يمكن استعمال بعض الخراطيم القوية التي تضخ بشكل ممتاز.

الفلفل لطرد البرص من المنزل

يتميز بفاعليته في حل مثل تلك المشكلات ونوضح ذلك من خلال ما يلي:

حيث أنه يتم تخلط كمية من الفلفل المسحوق مع كمية من المياه.

يوضع الخليط داخل زجاجة رش فارغة ونظيفة.

وفيما بعد ترش المناطق التي يظهر بها البرص وكذلك الفتحات والنوافذ أو المخارج.

طرد البرص في الصيف

ضع شاش أو قطعة قماش مثقبة في مدخل المنزل وفوق الفتحات والمخارج والشرفات حيث أن مادة الشيح ستسبب فزع الوزغة وإخراجها من المنطقة المجاورة مباشرة.

ضع كرات القهوة ومعجون التبغ أمام المخارج والفتحات التي من المتوقع أن تدخلها الأبراص خاصة في الليل عندما تتكشف الأبراص وتنشط حركتها.

طرد الحشرات من المنزل

يمكنك استخدام بعض الفوانيس المعلقة في الفناء لصد البعوض أو استخدام الشموع طويلة الأمد التي تحتوي على الجيرانيول ، والتي يمكن أن تكون فعالة للغاية في صد البعوض.

يتجمع النحل الطنان حول صناديق القمامة والطعام والشراب والأعشاش ، ويمكن القضاء على أعشاشه عن طريق رش المبيدات الحشرية ، أو إذا لم تنجح المبيدات الحشرية ، فيمكن تدميرها بوسائل أكثر أمانًا ، مما يتطلب مساعدة فريق متخصص في حل المشكلات

أضرار البرص