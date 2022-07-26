نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض نهاية الشهر من لولو هايبر ماركت في المقال التالي

يقدم لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع وبمناسبة نهاية الشهر أقوى العروض والخصومات الحصرية على جميع منتجاتك المفضلة وجميع احتياجاتك الأسبوعية بأسعار تنافسية، حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك الغذائية من اللحوم الطازجة، والأسماك بأنواعها المختلفة وأكياس الدجاج، ومنتجات البقالة من الأرز والزيت ومنتجات الألبان كل ذلك بأسعار خيالية، كما يمكنك الحصول على مستلزمات السفر من الحقائب وغيرها، ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات العناية بالأطفال كل ذلك وأكثر تجدونه عند زيارة هايبر لولو، وتكون العروض سارية من يوم 27 يوليو إلى يوم 2 أغسطس. لولو هايبر ماركت احصل على طقم حقائب سفر نيو ترافيل عربة صلبة بمجموعة 5 قطعة متنوعة فقط بسعر 439 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي.

قم بشراء طقم حقائب سفر أربع عجلات عربة صلبه مجموعة 5 قطع من في ايت، فقط بسعر 479 ريال سعودي بدلا من 835 ريال. احصل أيضا على حقيبة سفر ستراتيك عربة قماشية 55 سم متنوعة، بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 279 ريال سعودي.

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كما يمكنك الحصول على لحم عن حل صغير محلي بالعظم فقط بسعر 45.90 ريال سعودي بدلا من 54.95 ريال للكيلو. احصل أيضا على سمك سلمون نرويجي منظف كامل، فقط بسعر 59.90 ريال سعودي بدلا من 77.90 ريال سعودي للكيلو.

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احصل أيضا على دجاج مجمد رضوى 1.1 كيلو جرام × 10 حبات بسعر 195 ريال سعودي. بدلا من 198 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض نهاية الشهر من لولو هايبر ماركت - ثقفني

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