نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو السعودية تقدم عروض نهاية الشهر الكبرى على الهواتف واللابتوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة من جديد لولو السعودية تقدم عروض نهاية الشهر الكبرى على الهواتف واللابتوب في أحدث، وأقوى عروض من حيث الكمية، وتنوع المنتجات حيث شملت على خصومات كبيرة تصل إلى 1600 ريال على بعض الهواتف الذكية، واللابتوب في فروع الأمير فواز، والمروة، والحمدانية، وروابي، وتبوك في الفترة من 27 يوليو إلى 9 أغسطس 2022 فاغتنموا لفرصة لتحقيق توفيراً كبيراً.

عروض نهاية الشهر الكبرى على الهواتف من لولو السعودية

جدير بالذكر أن العروض شملت أيضاً غير الهواتف واللابتوب على أجهزة منزلية ولكن نبدأ معكم ببعض التخفيضات على الهواتف التى تصل إلى 1400 ريال، وشملت العديد من الماركات مثل أبل الأمريكية، وسامسونج الكورية الجنوبية، وهواوي، وأونر، وشاومي، وأوبو، وفيفوالصينيين، وموتورولا، ولينوفو، وتكنو المصرية بمواصفات، وامكانيات مختلفة تلبي كافة الإحتياجات.

تخفيضات لولو السعودية على الأيفون

نبدأ بخصم مميز على الهاتف صاحب الشعبية الأولى في المملكة العربية السعودية موبايل أبل أيفون 13 برو بمساحة داخلية 256 جيجا بسعر 4599 ريال بدلاً من 5199، وخصم أخر على هاتف أبل أيفون 13 بمساحة داخلية 128 جيجا بسعر 3299 ريال بدلاً من 3799 في فرع جدة فقط، وساعة ذكية من أبل الإصدار السابع مزودة بنظام تحديد المواقع 45 مللي بسعر 1699 ريال بدلاً من 1949، وسماعة لاسلكية أبل إير بودز 2 بسعر469 ريال بدلاً من 699.

تخفيضات لولو هايبر ماركت على اللاب توب

كما توجد تخفيضات متميزة على ماركات عديدة على اللابتوب مثل لينوفو أيديا باد بمعالج سليرون، ورامات 4 جيجا، وذاكرة داخلية بحجم 128 جيجا من نوع إس إس دي، وشاشة بحجم 14 بوصة بسعر 1199 بدلاً من 1499، ولينوفو أيديا باد بمعالج كور أي 3 جيل حادي عشر، ورامات 4 جيجا، وسعة تخزين بيانات بحجم 128 من نوع إس إس دي، وشاشة بحجم 14 بوصة بسعر 1449 ريال بدلاً من 1799.

عرض خاص من لولو على التوصيل وكاش باك

وتقدم لولو هايبر ماركت السعودية عرض توصيل مجاني على المشتريات أكثر من 250 ريال، وبالاضافة إلى 25 ريال كاش باك في حالة المشتريات أكثر من 250 ريال باستخدام الكود GB25.

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