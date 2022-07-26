نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هترميها تاني.. ازالة بقع الكلور في الملابس الملونة والبيضاء مهما كانت صعبة بدون اى اثر وبدون دعك وبدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة مش هترميها تاني.. ازالة بقع الكلور في الملابس الملونة ، كيفية التخلص من بقع الكلور في الملابس كي لا تقوم النساء بالتخلص من الملابس التي يصيبها بقع من الكلور أو الزيوت ظنًا منهم أنها لا تصلح أن يتم ارتداؤها بعد الآن، وهذا لعدم وجود أى طريقة تمحي هذه البقع، لكن هذا كان في السابق تم معرفة بعض المواد الطبيعية التي لها تأثير كبير على بقع الكلور أو بقع الزيت وبمكونات بسيطة طبيعية لا تضطر سيدة المنزل لإستخدام منظفات باهظة الثمن أو حتى ضارة للجهاز التنفسي أو للجلد نظرًا لمعاناه بعض ربات المنزل من حساسية في الجلد، لذلك يتم عرض الطرق والوصفات التي تساعدك على التخلص من بقع الكلور والزيوت الصعبة.

مش هترميها تاني.. ازالة بقع الكلور في الملابس الملونة

تعتاد الأمهات على استخدام الكلور لإزالة الاوساخ الملتصقة والمستعصية من الملابس خاصة التابعة للأطفال لأن يصيب ملابسهم دائمًا بقع زيوت وأطعمة وبقع لا يسهل التخلص منها لكن استخدام هذا المركب يمكن أن تفسد الملابس أو تسبب بقع تشوه شكل قطع الهدوم لذلك اتبعي الوصفة القادمة.

وصفة الخل للتخلص من بقع الكلور

كما المتعارف عن الخل أنه يحافظ على الألوان ويساعد على جعل لون الملابس زاهي غير باهت لذلك عليكِ نقع القطعة التي تريدين تنظيفها في طبق بلاستيكي ووضع كمية وفيرة من الخل على البقعة وتترك لمدة ساعتين، وقومي بدعك البقعة من حين لأخر حتى تلاحظين اختفائها ثم قومي بغسل الملابس لتتخلصي من بقع الكلور.

وصفة بيكربونات الصوديوم لازالة بقع الكلور

قومي سيدتي بوضع كمية مناسبة من بيكربونات الصوديوم مع القليل من الماء على البقعة وتنقع لمدة ساعة على الأقل، قومي بفرك قطعة الملابس والجزء المبقع وسوف تلاحظين ذوبانها ثم عليكِ غسل الملابس بالطريقة الاعتيادية.

حلول غير تقليدية لإزالة بقع الكلور

يوجد عدة أفكار خارج الصندوق للحفاظ على الملابس وإزالة البقع واستمرار ارتدائها منها: