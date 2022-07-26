كلمات تهنئة رأس السنة الهجرية لمعايدة الأهل والأصدقاء بمناسبة العام الهجري الجديد 1444

إن التهنئة برأس السنة الهجرية من الأشياء التي يبحث عنها كافة المسلمين، فهم يتبادلوا التهاني مع بعضهم البعض والاحتفال بتلك المناسبة هو شيء هام ينتظره كافة المسلمين من عام للآخر، فهي سنة جديدة بالحسابات الهجرية، ولابد فيها من تقديم التهنئه ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم كلمات تهنئة رأس السنة الهجرية.

كلمات تهنئة رأس السنة الهجرية

هناك الكثير من الكلمات التي تساعدك في تقديم التهنئة برأس السنة الهجرية، وهي تكن بها عبارات مستفيضة توضح ما يحمله القلب من مشاعر، كما أن تهنئة رأس السنة من العبادات، وإليكم كلمات تهنئة رأس السنة الهجرية كالتالي:

أجمل وأغلى التهاني والرسائل التي تنبع من القلب لأطيب الناس وأقربهم إلينا كل عام وأنتم بسعادة.

عاماً هجرياً سعيداً على كافة المسلمين بإذن الله ندعوا الله بأن يغفر لكم كافة ذنوبكم ويدخلكم هذا العام بالسعادة ويرزقكم أكثر مما تتمنوا.

ذهب عام وها قد أتى نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون كافة السنوات القادمة خير.

نتمنى أن تشاركونا كافة المناسبات والسنة الهجرية تأتي ونحن جميعاً محققين الأمنيات كل عام وأنتم أغلى الناس.

أجمل التهاني وأغلاها لأبي العزيز بمناسبة إتيان العمل الجديد كل عام والخير يلاحقكم دائماً وتكون بسعادة وراحة.

عام هجرياً آخر وأنت إلى جانبي يا صديقي كل عام وأنت معي والبركة في حياتك متواجدة دائماً من الله.

أقرب الأشخاص على الروح أهلى وأخواتي وأحبابي دمتم لي عاماً هجرياً سعيداً.

أهنئ جميع الأشخاص بحياتي بمناسبة إتيان رأس السنة الهجرية رزقكم الله السعادة والأمان والخير والاطمئنان.

نسأل الله لكم أن يحفظكم ولا يحرمنا من تواجدكم.

نرسل لكم أفضل التهنئات الحارة يا أغلى من بالقلب كل عام وأنتم بخير.

مسجات للعام الهجري

إن الأمة الإسلامية دائماً حريصاً أن تهنئ بعضها بأجمل العبارات والمسجات لإتيان العام الهجري الجديد، وإليكم هذه المسجات وهي كالآتي:

أفضل التهنات والرسائل الحارة لأغلى الناس على القلب.

بمناسبة إتيان الجديد نبارك لكم بفرصة جديدة رزقكم الله التوبة والإيمان وجعلكم من المقربين إليه.

ندعوا الله لكم من أعماق قلوبنا بأن يرزقكم الصلاح والتوفيق بالحياة.

لم يفصلنا على العام الهجري سوى أيام قليلة نتمنى من الله أن يغفر لكم ويعفو عنكم ويسامحكم على التقصير.

كل عام وكافة المسلمين بخير ومقربين دائماً لله ندعوا الله بأن يحفظكم بحفظه.

نبارك لكم بالعام الجديد وندعوا الله بأن يصلح أحوالكم ويجعلكم بسعادة بمناسبة إتيان رأس السنة الهجرية.

كل عام وأنتم في جمال دائم ومحبوبين للجميع عاماً هجرياً سعيداً

يارب أتينا إليك في بداية عام من الهجري الجديد ندعوك بأن تكرم جميع المسلمين وتبارك لهم بأوقاتهم وصحتهم وأهلهم وذريتهم يا الله.

اللهم إنا ندعك بأن تجعل أمة سيدنا محمد ذو سعادة دائمة وفرح وتفك عنهم الكروبات.

نهنئ الجميع لإتيان العام الهجري كل عام والسعادة تلاحقكم والفرحة في قلوبكم.

عام هجري ممتلئ بالخيرات والبركات والسعادة ورزقكم الله الصفات الطيبة وأكسبكم أشياء جميلة ومثالية.

تهاني العام الهجري

إن إن مناسبة رأس السنة الهجرية يشارك بها الجميع ويقدم لأهله والأصدقاء أجمل الرسائل والتهاني لإتيان العام الهجري، وإليكم بعض العبارات التي تساعدكم في تقديم التهاني بالعام الهجري الجديد وهي كالآتي: