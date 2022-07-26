كابشن للصور قصير – caption

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عمر شويل - جدة كابشن للصور هو عبارة عن كلمات وجمل تُكتب على الصور، وظهرت في الآونة الأخيرة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت الصور والكلمات المُعبرة من أهم الأمور التي يهتم بها الناس للتعبير عنهم وعن شخصيتهم وأماكن تواجدهم، وكل منهم يفضل نوع العبارة التي تعبر عن هذه الصور ومدى حبهم لها سواء كانت عبارات دينية، أو كوميدية، و رومانسية ويختلف ذوق كلاً منا في اختيار الكابشن المناسب له.

كابشن للصور

وإذا كنت تفضل الأدعية الدينية فسوف نعرض مثال كالآتي :

يدهشك الله برحمته في كل مرة يتمكن اليأس من قلبك. لما تتعب من الحياة، سلم أمورك اللي في يده النجاة. ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به. مرهق ومنكسر يا الله ووحدك جابر المنكسرين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أدعوك فلا أكف عن دعائك فالحب بين الصادقين دعاء.

كابشن رومانسي للصور

ويمكنك الاستعانة بتلك العبارات الرومانسية :

رفيق روحي وأمان قلبي، أحبك. كلهم نجوم وأنت وحدك قمري على رأي الست : وإن كنت أقدر أحب تاني أحبك انت. أنت نعمتي التي أدعو الله ألا أفقدها. نقي كزهر أبيض، نادر لا يشبه أحد. شخصي المفضل، وحبيب القلب والروح.

كابشن للصور قصير

خير الكلام ما قل ودل كالآتي:

فرجت وكنت أظنها لن تفرج. عيناك حلم يصعب تفسيره. أنا القمر والباقي نجوم. ما كان بالأمس مدهش أصبح اليوم عادي. انتهاء الرغبة أشد من الكره. ما كان يبهرنا ما عاد يعنينا.

كيفية كتابة كابشن حزين للصور؟

الكثير منا يميل إلى العبارات الحزينة:

الطريق صعب، والحزن في القلب. كالشمس أنا أضيء الكون وأحرق نفسي. ظاهري هدوء وداخلي فوضى. أتمنى نهاية سعيدة فالبدايات أرهقتني. الصمت عظيم ولكن الكتمان مؤذي. بحاجة إلى انعزال عن العالم واستعادة نفسي.

كيفية كتابة كابشن رائع عن الصورة؟

يجب أن يعبر عن وصف تلك الصورة فإذا كانت صور شخصية اختر الكلام المناسب لأجواء وحالة الصورة، أما إذا كانت صورة تعبر عن حالة رومانسية يُمكنك الاستعانة ببعض الجمل سالفة الذكر وكتابتها أسفل الصورة، فانتقاء الكلمات التي تتوافق مع حالة الصور وكتابتها بدون أخطاء إملائية يجعلها رائعة ومثالية.

كيفية كتابة كابشن داخل الصورة؟

يمكنك استخدام البرامج الإلكترونية المخصصة لذلك على جهاز الكمبيوتر، أو إحدى برامج الفوتوشوب من خلال الهواتف الأندرويد للكتابة على الصورة بخطوات سهلة للغاية، مثل تحميل تطبيق phonto والذي يتميز بسهولة استخدامه بالإضافة إلي إمكانية التحكم في شكل ولون الكتابة لاحتوائه على ما يقرب ٢٠٠ نوع مختلف للخط المدمج.

إن صورنا الشخصية هي تعبر عنا وعن طريقة تفكيرنا فلابد أن نهتم جيداً بها و بالعبارات التي نستخدمها عليها ونكون أكثر دقة في التعبير عنها .

الخلاصة

كابشن للصور لكل منا اختياراته في التعبير بجمل على صورته سواء كانت دينية، رومانسية، قصيرة، أو حتى حزينة كما وضحت كيفية التعبير عنها وفقًا لأسلوب كل شخص والحالة التي يمر بها ويعيشها.