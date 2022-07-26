“كروت معايدة” اكتب اسمك على صور تهنئة رأس السنة الهجرية 1444

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عمر شويل - جدة اكتب اسمك على صور تهنئة رأس السنة الهجرية 1444 خدمة جديدة نقدمها لكم، وذلك تزامناً مع حلول العام الهجري الجديد، والتي يرغب جميع المسلمين بها أن تكون سنة جديدة وسعيدة وأقرب لله بها، والطبيعي أن تلك المناسبة من المناسبات السعيدة التي ينتظرها الجميع من العام للعام، والسبب في الاحتفال بالسنة الهجرية هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة للمدينة من أجل أن يتجنب الأذى والضرر الذي يلحق به الكفار الموجودين بها، كما خرج يدعو جميع البشر إلى عبادة الله الواحد، وبذلك تحولت الدعوة للدين الإسلامي من دعوة خاصة الى دعوة عامة واشتد عود الاسلام بعد الهجرة.

اكتب اسمك على صور تهنئة رأس السنة الهجرية 1444

إن السنة الهجرية الجديدة أو السنة العربية الجديدة تبدأ من اليوم الأول من محرم، وشهر محرم هو أول شهر بالتقويم الإسلامي، والذي يقوم على مراقبة ومتابعة القمر، ولعامنا الحالي 2022 تأتي السنة الهجرية في 30 يوليو، ولقد بدأ التقويم الهجري من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 624 ميلادياً، وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بسبب الرغبة بتحويل الدعوة للإسلام من دعوة خاصة إلى دعوة عامة، كما حدثت الهجرة بسبب الخوف من إيذاء الكفار للمسلمين، ولهذا مثل هذا الحدث يعد حدث عظيم يحتفل به جميع المسلمين من خلال عدة أشياء، منها إرسال التهاني وكتابة الأسماء على صور التهنئة وإرسال رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444، ومعايدات بمناسبة رأس السنة الهجرية وتستطيع معرفة طريقة اكتب اسمك على صور تهاني رأس السنة الهجرية باتباع التالي:

اختر التصميم الذي ترغب في كتابة اسمك على صورة تهنئة رأس السنة الهجرية من خلاله. أدخل اسمك في مربع الأسماء. اضغط صناعة الصورة. سيتم صناعة صورة بنفس التصميم المختار ومكتوب عليها الاسم الذي أدخلته. يفضل أن يكون الاسم باللغة العربية وفي حال أن حجم الاسم غير مناسب أدخله من جديد بشكل مناسب عن طريق الضغط على زر صورة جديدة. بعد صناعة الصورة المناسبة قم بتحميلها ورفعها عبر منصات التواصل أو مشاركتها في الرسائل مع الأصدقاء لتهنئتهم بحلول العام الهجري الجديد 1444 هجرياً.

وبعد صناعة الصورة يمكنك تحميلها ومشاركتها مع الأصدقاء.

مسجات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة

بعد توضيح اكتب اسمك على صور تهاني رأس السنة الهجرية سنوضح أفضل مسجات التهنئة بهذه المناسبة، ولقد جمعنا لكم أفضل الرسائل التي يمكن إرسالها على الواتساب أو فيسبوك أو الانستغرام أو برسالة نصية، وهذا لكى تقوم باستقبال العام الهجري الجديد مع اصدقائكم واحبابكم:

أهنئكم بالعام الهجري الجديد وابارك لك به، وأتمنى أن تكون أيامه وردية، وكل عام وأنت بخير.

كل عام وأنتم بخير وبصحة وسعادة .. عام هجري جديد سعيد ومبارك.

بآيات من القران و بريح العطر والريحان أهنئكم بالعام الهجري الجديد يا أعز انسان.

نبدأ عام هجري جديد بنفس هنيئة ونتمني فيه الأفضل ونتفائل بالحياة السعيدة.

كل عام وانتم إلى الله اقرب وبه اعرف ومنه أخوف ولدار كرامته أسبق.

يارب أتينا إليك في بداية عام من الهجري الجديد ندعوك بأن تكرم جميع المسلمين وتبارك لهم بأوقاتهم وصحتهم وأهلهم وذريتهم يا الله.

أرق التهاني أرسلها لأغلى صديق بالكون.

عمر مديد عام سعيد أتمنى فيه أن يكون ملئ بالخير والسعادة والبشرات.

ودعنا عام هجري قديم برمضانه وأعياده .. أسأل الله لنا ولكم في العام الجديد أن يبلغنا الجنة وأن نصوم رمضانه ونحضر أعياده بسعادة وفرحة وبدون فقد أو حزن .. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 هجرياً.

مر 1444 عام على هجرة الحبيب عليه الصلاة والسلام .. صلوا على من بكى شوقاً لرؤيتنا وكل عام وأنتم بخير أحبتي في الله.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد.

رسائل تهاني العام الهجري الجديد 1444

تعد المناسبات الوقت الأمثل من أجل الصلح مع الخصوم والتقرب من الأصدقاء والعائلة، وهذا تحديداً بعد أن أصبحت التكنولوجيا مفرقة ومشتتة للأسرة والأقارب والأصدقاء، ومن هذه المناسبات السنة الهجرية الجديدة، والتي يتم الاحتفال به لأنه يوم جليل وعظيم من أيام العام، ومظاهر الاحتفال بهذا اليوم تتمثل في الأدعية لغيرنا ولانفسنا كما تتمثل بكتابة الاسم على صور التهنئة وتبادل الرسائل، وكما تعرفت على اكتب اسمك على صور تهاني رأس السنة الهجرية سنتعرف الآن على رسائل التهنئة الأفضل:

بضع أيام ويبدأ العام الهجري الجديد أتمنى لك فيه الأفضل وكل عام وأنت بخير.

مر عام ويأتي عام وأنت الشعاع الذي ينير القلوب، كل عام وأنت بخير.

أتمنى أن يزيد الله وجهك نورا فوق نوره، وأن يعطيك من أحلى الحور وأن يبلغك العام الهجري وأنت مسرور.

أرجو أن يزين الله أيامك في العام الجديد وأن تكون فيه تحت ظله المجيد.

تعجز كلماتي عن توضيح مدى سعادتي بوجودك معي بالعام الهجري الجديد، أتمنى أن يكن هذا العام أفضل وأسعد من الأعوام السابقة.

أجمل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية

إن رسائل التهنئة تحمل ذكرى بالعام الجديد كما تتميز بإطلالاتها المليئة بالإيمان والنور والتأكيد على الرغبة في التقرب لله تعالى، وبالتالي على كل المسلمين أن يستغلوا هذه المناسبة وأن يزيد من تلك الرسائل والمسجات التي يهنئوا فيها بعضهم البعض بها:

لقد مر عام وأقبل عام، عسى الله أن يسعدك فيه وأن يقربك إليه به.

أتمنى أن يجمعنا الله في الجنة ذات القطوف الدانية كما جمعنا في الدنيا الفانية.

عاماً هجرياً سعيداً على كافة المسلمين بإذن الله ندعوا الله بأن يغفر لكم كافة ذنوبكم ويدخلكم هذا العام بالسعادة ويرزقكم أكثر مما تتمنوا.

اللهم اجعل أيام أحباب شبيهة بهم، جميلة مثلهم، نقية كقلوبهم.

أعذب التهنئة أرسلها لاعذب احساس، كل عام وأنت أحسن وأسعد انسان.

تهنئتي أرسلها من وريدي إلى وريدك، وقبل الزحام كل عام وأنت بالف خير، وعام هجرى سعيد عليك وعلى ذويك.

تفصلنا أيام على العام الهجري الجديد ندعو الله بأن يديم عليكم الصلوات والطاعات ويرزقكم من حيث لا تحتسبون.

أردت أن أهنئكم بالعام الهجري الجديد عسى أن يعوده الله عليك وعلينا بالخير وأن يحفظك ويحفظ ذويك إليك.

عام هجري جديد أتمنى لكم فيهم السرور والبهجة والفرحة يا أغلى الناس علي.

كل سنة والفرحة والخير في طريقك والابتسامة دائماً على وجهك، وجنة الله تكون مسكنك.

كل سنة وأنت إلى الله أقرب وبطاعة نبيك أفضل ولدينك نافع وبالجنة فائز.

أتمنى لك عمر مديد وقلب سعيد بالعام الهجري الجديد.

خدمات التهنئة برأس السنة الهجرية من ثقفني

نقدم لكم كالعادة وعبر ثقفني باقة من الخدمات المتنوعة في كل مناسبة هامة ومن ثم فإننا نقدم لكم بعض الخدمات المتعلقة بتهنئة رأس السنة الهجرية وتهنئة رأس العام الهجري الجديد:

خدمات كتابة الأسماء على الصور من ثقفني

نقدم لكم عبر ثقفني باقة من خدمات اكتب اسمك على صور التهاني بالأعياد والمناسبات ونعدد لكم في الجزء التالي بعض هذه الخدمات:

اكتب اسمك على صور تهنئة عيد الأضحى 2022. اكتب اسمك على صورة جمعة مباركة تهنئة بيوم الجمعة. اكتب اسمك على صور عيد الأم 2022. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً. اكتب اسمك على صور رمضان 2022 (رمضان أحلى مع). كتابة أسماء على صور تهنئة عيد الفطر (اكتب اسمك على صورة عيد سعيد).

قدمنا اكتب اسمك على صور تهاني رأس السنة الهجرية وقدمنا بعض الرسائل والتهنئات والمباركات الجميلة بحلول السنة الهجرية الجديدة، لما لها من روح مميزة عن أي مناسبة أخرى وقدمنا أيضاً كتابة اسم على صور تهنئة رأس السنة الهجرية وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444.