نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بدون فائدة قسط آيفون ١٣ برو ماكس ١ تيرا من نون السعودية مع خصم ٨% في المقال التالي
يقوم متجر نون السعودية بتقسيط آيفون ١٣ برو ماكس بدون فائدة، كما لا يحتاج إلى كفيل للحصول على الجوال، ويعتبر هاتف iPhone 13 pro Max من أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية التي تتمتع بإمكانيات ومزايا عديدة تجعله أقوى الجوالات الذكية الموجودة بالأسواق، ويقبل أغلب الشعب السعودي على اقتناء جوالات آبل لأنها تتمتع بالمتانة ودقة التصنيع، حيث يدعم هذا الجوال تشغيل شبكات الجيل الخامس الـ 5G، كما يدعم تركيب شريحتي اتصال، ويشتمل على العديد من المواصفات الأخرى التي سوف نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني الإخباري.
تقسيط آيفون ١٣ برو ماكس من نون السعودية
سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 13 pro Max من متجر نون السعودية، وكذلك قيمة الأقساط الشهرية، ونسبة الخصم وقيمة هذا الخصم بالريال السعودي وهى كما يأتي:-
- سعر آيفون ١٣ برو ماكس قبل الخصم ٧١٩٩ ريال سعودي.
- سعر الجوال بعد الخصم ٦٥٩٩ ريال سعودي، بنسبة خصم تبلغ ٨%، كما تبلغ قيمة الخصم ٦٠٠ ريال سعودي.
- السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، كما يشمل التوصيل المجاني إلى أي مكان بالسعودية.
- قيمة القسط الشهري ٥٥٠ ريال شهريًا لمدة ١٢ شهرًا.
مواصفات شاشة iPhone 13 pro Max
يأتي هاتف آيفون ١٣ برو ماكس بشاشة قوية وكبيرة مواصفاتها كما يلي:-
- يأتي الجوال بشاشة قوية من نوع super Retina XDR OLED.
- تبلغ مساحة الشاشة ٦.٧ بوصة، كما تبلغ دقتها ١٢٨٤×٢٧٧٨ بكسل.
- معدل كثافة الشاشة ٤٥٨ بكسل لكل إنش.
- تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد ١٩.٥:٩ حتى تعرض محتوى أكبر أثناء مشاهدة الفيديوهات أو عند لعب الألعاب.
- تحتوي على طبقة حماية لمقاومة التبصيم والزيوت على شاشة الهاتف من نوع oleophobic coating.
- تدعم الشاشة خاصية الـ HDR 10، كما تدعم معدل تحديث ١٢٠ هرتز.
- سطوع الشاشة تحت الشمس ١٠٠٠ سمعة وهو ممتاز جداً، كما أن أقصى سطوع للشاشة يبلغ ١٢٠٠ شمعة.
مواصفات كاميرات آيفون ١٣ برو ماكس
يأتي جوال iPhone 13 pro Max بعدة كاميرات ومواصفاتهم كما يأتي:-
- الكاميرات الخلفية للجوال رباعية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل وهى الكاميرا الأساسية، كما تدعم مستشعر جديد يطلق عليه اسم IBIS، كما تدعم التثبيت الميكانيكي.
- دقة الكاميرا الثانية الخلفية ١٢ ميجا بكسل، وهى كاميرا خاصة بالزوم الحقيقي حتى 3X، كما تدعم المثبت البصري OIS.
- الكاميرا الخلفية الثالثة دقتها ١٢ ميجا بكسل، وهى خاصة بالتصوير الواسع.
- دقة الكاميرا الخلفية الرابعة TOF 3D، وتستخدم في العزل والبورتريه.
- الكاميرا الأمامية مزدوجة، تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل.
- دقة الكاميرا الأمامية الثانية SL 3D، وتستخدم في العزل وبصمة الوجه، كما يطلق عليها اسم TrueDepth.
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