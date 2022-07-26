نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “طلع حكاية” طرق سحرية لاستخدام ملح الليمون تعرفي عليها لأول مره في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملح الليمون هو حبيبات خشنة طعمها لاذع ويوجد في محلات العطارة ويتميز بانه رخيص الثمن يدخل في الاساس لصناعة المواد الغذائية لإعطاء طعمها نكهة الليمون، ولكن ملح الليمون له استخدامات عدية غير الطعام في هذا المقال سنعرض لكي افكار كثيرة لاستخدامات ملح الليمون.

ملح الليمون لتنظيف السجاد وتلميع الأواني الزجاج:

تنظيف السجاد: نضع كمية من ملح الليمون اثناء تنظيف السجاد يساعد على ازالة البقع وتنظيف السجاد.

تلميع الأواني الزجاج: إذا وجد اطباق زجاج او فازات قديمة ظهر بها اصفرار، نحضر وعاء ونضع به ماء دافئ وكمية من ملح الليمون ثم نضع بها الاشياء الزجاج ونتركها ثم نخرجها من المحلول ترجع لبريقها الاول.

ملح الليمون لتنظيف السيراميك وتلميع الأواني المعدنية:

تنظيف السيراميك: إذا كنتي تريدي سيراميك الحمام والارضيات يصبح لامعا نضع كمية من ملح الليمون مع ماء شطف السيراميك بعد تنظيفه وستلاحظين الفرق، وإذا يوجد بقع في الارضيات يمكن عمل محلول من الماء الدافئ على كمية من ملح الليمون وننظف التواليت او ارضية الحمام سيختفي أي اصفرار او بقع في الحال.

تلميع الأواني المعدنية: ملح الليمون يحتوي على مواد فعالة في تنظيف أواني الطبخ وازالة أي حروق بها، نحضر الاناء الذي نريد تنظيفه ونضع به ماء وملعقة من ملح الليمون ونتركه حتى الغليان ثم نغسلها ستصبح لامعه.

ملح الليمون لتفتيح القدمين وازالة اصفرار الاسنان:

تفتيح القدمين: نحضر اناء ونضع به ماء دافئ وكمية من ملح الليمون ونترك به القدمين هذا المحلول يساعد على تقشير القدمين وتفتيحها، ولكن يجب اختبار هذا المحلول على جزء صغير من الجلد اولا حتى نتأكد من عدم تحسس الجلد منه.

ازالة اصفرار الاسنان: نضع على فرشاة الاسنان المعجون وكمية قليلة من ملح الليمون ونغسل الاسنان بالطريقة المعتادة وتكرر هذه الطريقة مره اسبوعيا حتى لا تتضرر الاسنان.

ملح الليمون لتفتيح الركبة والكوع: