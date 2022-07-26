نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٤٥٪ ميجا عروض لولو هايبر ماركت على الجوالات والأيفون الحديث والإلكترونيات المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصم يصل إلى ٤٥٪ في كل فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية نقدم لحضراتكم أقوى عروض لولو هايبر ماركت على الإلكترونيات الحديثة لمدة ثلاثة أيام فقط، والتي تشمل: خصومات على أسعار الجوالات الحديثة، وعلى أسعار الايباد بأنواعه، والتابليت، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار إكسسوارات الإلكترونيات بأسعار مميزة جداً، تابعونا لمعرفة تفاصيل أكثر…..

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات المميزة على أسعار: تاب الكاتيل بسغة ٣٢ جيجابايت، وحجم ٧ بوصة، كما بالفروع تنزيلات خاصة لفترة محدودة على أسعار تاب الكاتيل بنفس الحجم والسعة مع خاصية الوايرفاي باللون الأصفر، وتخفيض آخر على سعر نوكيا تاب تي ٢٠ بسعة ٦٤ جيجابايت، وتابليت هواوي ميديا باد تي ٨ بسعة ٣٢ بوصة، وخصم آخر على سعر تابلت شاومي باد ٥ بسعة ١٢٨ جيجابايت وسرعة تشغيل عالية.

خصومات أخرى من لولو هايبر ماركت Lulu

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات على أسعار: هاتف آبل ايباد ٩ بحجم ١٠ بوصة وسعة تخزين ٦٤ جيجابايت، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار هاتف هونر اكس ٧ من الجيل الرابع بسعة ١٢٨ جيجابايت، وتخفيض آخر على سعر هاتف هونر اكس ٨ بسعة مميزة من الجيل الرابع، وتخفيضات أخرى على أسعار هاتف هونر اكس ٩ بسعة ١٢٨ جيجابايت من الجيل الرابع، وخصومات أخرى على أسعار هواتف شاومي ريدمي نوت ١١ بسعة ١٢٨ جيجابايت، وخصم على سعر هاتف شاومي ريدمي ١٠ بسعة تخزين ١٢٨ جيجابايت، وغيرهم من خصومات.

خصومات أخرى من فروع لولو الرياض Lulu

تنزيلات وخصومات مميزة من اليوم وحتى نفاذ الكميات على أسعار: هواتف شاومي ريدمي ١٠ أي ٣٢ جيجابايت، وتخفيض آخر على سعر هاتف شاومي نوت ١١إس ١٢٨ جيجابايت ابحيل الخامس، وعروض أخرى على أسعار هاتف شاومي مي ١١ لايت من الجيل الخامس بسعة تخزين ١٢٨ جيجابايت.