شوف خصم أكثر من ٥٠٪ ضمن عروض الصيف من العثيم ولفترة محدودة

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عمر شويل - جدة اغتنم الفرصة وتسوق الآن من أسواق العثيم، واستمتع بأقوى عروض الصيف ولفترة محدودة، يمكنك توفير ٦٠٪ وأكثر عند التسوق داخل فروع العثيم، أو من المتجر الإلكتروني، حيث ننشر بهذه المقالة بعض عروض اليوم على منتجات العناية بالبشرة والشعر، وأيضاً أقوى عروض المنظفات والمنتجات الورقية ومساحيق الغسيل، وغيرها ضمن مجلة العثيم لهذا الأسبوع.

لفترة محدودة ٦٠٪ خصم وأكثر ضمن عروض العثيم اليوم

خصومات خاصة وحصرية اليوم على المنتجات الورقية، مثل: حفائض بامبرز للأطفال وفوط صحية أولويز بجميع أنواعها، وفر أكثر من ٤٠٪ عند شرائك ٢ عبوة من حفائض بامبرز كلوت الليلية، وأيضاً خصم كبير على سعر صندوق حفائض بامبرز الكبير جداً ٥٨ قطعة، وخصم آخر على حفائض بامبرز ٥٦ حبة كبير جداً، وعرض قطعة مجانية عند شرائك قطعتين من مناديل بامبرز حساس ٥٦ حبة، كما يوجد خصم يصل لـ٦٠٪ على عبوة بديل الزيت إنسيابي من بانتين.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية وخصومات تصل لـ٦٠٪ على المنظفات ومستحضرات التجميل

تنزيلات حصرية بجميع فروع العثيم، على مساحيق الغسيل والصابون وباقي أدوات التنظيف، خصم كبير يصل لـ٥٠٪ على سعر صابون إريال ازرق المركز ٢,٥ كجم، وعلى سعر صابون فيري بلس ليمون ١٢٥٠ مل، وأيضاً على صابون تايد نانو بودز الأصلي، كما يوجد خصم خاص على صابون بونكس الأزرق الأصلي ٧ كجم، وعلى سعر منظف الأسطح من جيف كريم ليمون ٥٠٠مل، أما عن منتجات العناية بالبشرة فهناك تنزيلات كبيرة على أسعار لوشن فازلين اشراقة كاكاو، وعلى كريم دوف ٢٥٠مل، وكريم فير اند لافلي بالفيتامين وغيرها.

عروض الصيف اليوم من أسواق عبدالله العثيم السعودية حتى انتهاء الكميات

نستكمل عروض مجلة العثيم لهذا اليوم، وتخفيضات هائلة على أسعار المنتجات الورقية، مثل: حفائض بيبي جوي العملاق الوسط، وحفائض بيبي جوي العملاق الكبير جداً، وفوط صحية سوفي مقاومة للبكتيريا، كما يوجد خصم كبير على جيل برسيل بأنواعه، وعلى مطهر داك بأنواعه، وشامبو العباية من برسيل، بجميع فروع العثيم المنتشرة بأنحاء المملكة العربية السعودية، يمكنك الإستفادة من هذه العروض لفترة محدودة.