شوف خصم ٣٦٠ ريال سعودي على جوال سامسونج Sumsung وأوبو Oppo ضمن عروض بنده السعودية

تتميز عروض الصيف هذا الشهر من بنده هايبر ماركت السعودية، كما تضم الكثير من التخفيضات والتي تصل لـ٣٦٠ ريال على القطعة الواحدة، نعرض لكم في هذه المقالة بعض عروض مجلة بنده اليوم، عروض وخصومات حصرية على الجوالات بمختلف الماركات، مثل: سامسونج وشاومي ولينوفو ونوكيا وغيرها، تجدونها بجميع فروع بنده هايبر ماركت.

أقوى عروض الصيف من بنده هايبر ماركت وعلى موقع بنده بالسعودية

إليكم عروض الصيف من بنده اليوم على أجهزة الهواتف المحمولة، احصل على خصم يصل لـ٣٦٠ ريال سعودي عند شرائك أحد جوالات سامسونج من فروع بنده، أو عند الشراء أونلاين، ليس فقط جوالات سامسونج ولكن هناك الكثير من التخفيضات على أسعار جوالات أخرى، ومنها: خصم مميز على سعر هاتف سامسونج أي ٥٢ إس، وخصم آخر على سعر هاتف لينوفو كي ١٤، بالإضافة إلى عروض بندة على أسعار هواتف شاومي ١١ لايت، وتخفيضات أخرى على أسعار هواتف لينوفو كي ١٥ بلس، وعلى سعر هاتف اوبو أي ١٦.

خصومات بنده السعودية لفترة محدودة panda hypermarket

توفر محلات بنده السعودية الكثير من التخفيضات المميزة والحصرية على هواتف تيكنو الذكية، وأيضاً على هواتف نوكيا المحمولة، واستكمالاً لعروض بنده اليوم على جوالات شاومي، نقدم لكم عرض مميز على سعر جوال شاومي ريدمي نوت، وجوالات شاومي ١٠ سي، وعلى سعر جوال ريدمي ١٠ إي، كما نقدم تخفيض كبير على جوالات اونور الذكية المميزة، تجدونها بجميع فروع بنده هايبر ماركت السعودية، عرض مميز منها على سعر جوال اونور ٥٠، وغيره على سعر جوال اونور اكس ٧، كما يوجد خصم خاص على سعر جوال اونور اكس ٨، وتضم عروض الصيف من بنده اليوم عرض مميز على سعر جوال زد تي إي بليد أي ٣١ بلاس، وأيضاً على سعر جوال زد تي إي بليد أي ٥١، كما تضم عروض بنده تخفيض كبير على سعر جهاز تيكنو بوفا نيو الذكي، هذه العروض وأكثر يقدمها بنده هايبر ماركت ولفترة محدودة بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية.