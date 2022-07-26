الحل النهائى للتخلص من رطوبة وعفن الحوائط بفكرة عبرية من اسرار مبيض المحارة بدون تكاليف وبكل سهولة

الحل النهائى للتخلص من رطوبة وعفن الحوائط ، من ضمن الاحتياجات الملحة لأنه يؤثر بصورة مباشرة على صحة أفراد الأسرة، وهذا العفن يتكون في الأصل بسبب تسرب الماء إلى الجدار، أو السقف وما إلى ذلك، مع عدم وجود تهوية كافية، ويظهر العفن مع الرطوبة، ومن الممكن أن تجديه بلون أسود، أو لون مخضر، وفي الحقيقة يكون ظهوره في المكان متوقع لأنه ناتج عن الرطوبة التي تظهر على الجدران مخلفة آثار ورائحة معروفة، لذلك يجب أن تتعلمي معنا كيفية القضاء على الرطوبة منذ البداية، او التخلص من العفن والرائحة التي يسببها.

الحل النهائى للتخلص من رطوبة وعفن الحوائط

تأكدي في البداية من أن المنزل الذي تقبلي على. شراؤه يتمتع بتهوية جيدة، لأن التهوية والشمس عوامل أساسية في صحة منزلك، لذلك حافظي على التهوية، ودعي الشمس تدخل إلى كل مكان في المنزل حتى لو كان ذلك لوقت محدود.

الأماكن التي يظهر فيها هذا العفن هي غير المسموح لها بالتهوية، والتي تكون رطبة في معظم الأحيان مثل الحمام، ولكن يجب أن تحتاطي وتعلمي أن هذه العفونة لا تؤثر في المظهر فقط، بل تؤثر كذلك في الصحة العامة للأسرة، بل إنها قد تكون مميتة أحيانًا.

التخلص من العفن على الحوائط في المنزل بالأمونيا

عززي أمانك عبر استخدام أدوات وقائية، كالقفازات، والواقيات التنفسية، وارتدي ما يمنع جسدك بالكامل من التعرض لأي شيء من العفونة.

إحمي عينيك من وصول أي شيء إليها أثناء العمل.

افتحي النوافذ والأبواب، وتأكدي من وصول الهواء للمكان المراد تنظيفه.

ابدأي بوضع كمية من الأمونيا مع كمية مماثلة من الماء في وعاء، ثم ضعيهما في بخاخة.

رشي أي مكان في الغرفة فيه عفن أو رطوبة، وتأكدي من عدم إغفال أي بقعة.

انتظري حوالي ربع ساعة، ومن ثم استخدمي فرشاة مناسبة لحجم البقع، واكشطيها لتزول.

إن تطلب الأمر كرري العملية، واستمري حتى تزال كل بقع العفن وتنتهي.

استخدام الكلور للتخلص من العفن والاسوداد والرطوبة

من الممكن أن تستخدمي الكلور حينما يكون العفن موجودًا في السيراميك، أو أي سطح لن يتشوه بفعل الكلور بوجه عام.