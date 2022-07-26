نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 حيل بسيطة للتخلص من الرائحة الكريهة للأحذية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تشعر بالحرج من رائحة حذائك؟ هل منعتك الرائحة الكريهة للأحذية من ارتداء حذائك المفضل؟ مع بداية الصيف وازدياد حرارة الطقس ، تزداد احتمالية زيادة العرق من الغدد في الجسم كله، وخاصة في الأحذية. هناك عدد من البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي على القدمين والتي تتغذى على العرق الذي يفرز على سطح الجلد وتتسبب في إنتاج رائحة نفاذة. لهذا السبب، عندما يزداد تراكم العرق والبكتيريا على القدمين، تنتج رائحة كريهة من الأحذية والجوارب. في هذا المقال يتم تقديم حيل بسيطة للقضاء على الرائحة الكريهة للأحذية .

كيفية إزالة الرائحة الكريهة من الأحذية

فيما يلي بعض الحيل المنزلية لتقليل الرائحة الكريهة للأحذية.

استخدم صودا الخبز

صودا الخبز لها استخدامات عديدة ، من بينها القضاء على الرائحة الكريهة للأحذية. يمكن لصودا الخبز أن تقضي على الرائحة الكريهة للقدم والأحذية. هذا المسحوق قادر على امتصاص الرطوبة الزائدة. كل ما تحتاجه هو بضع قطرات من زيت عطري وفرشاة وفلتر قهوة وبضع ملاعق صغيرة من صودا الخبز. صب صودا الخبز مع الزيوت في الفلتر وأغلقه بإحكام وضعه في الحذاء طوال الليل للتخلص من الروائح الكريهة في صباح اليوم التالي.

جفف الحذاء في الشمس

هل تهتم بجمال الأحذية ونظافتها؟ إذا كانت إجابتك بنعم ، فيجب أن تعرف أهمية تنظيف الأحذية والجوارب. بعد غسل الحذاء ، ضعه في الشمس لبضع ساعات لقتل البكتيريا أثناء جفاف الحذاء.

حافظ على نظافة قدميك

إذا لم تكن المشكلة هي رائحة الأحذية والجوارب، فقد حان الوقت لإيلاء المزيد من الاهتمام لنظافة القدمين. أفضل طريقة للتخلص من رائحة القدم والحذاء هي غسل قدميك يوميًا بماء فاتر ومنظف خاص. يمكنك استخدام حجر القدم لتقشير قدميك ومراعاة النظافة الشخصية. يمنع باديكير نمو البكتيريا على أصابع القدم عن طريق إزالة الجلد الميت من القدمين. بعد غسل قدميك ، تأكد من تجفيفهما.

استخدم مزيل العرق للأحذية

للقضاء على رائحة القدمين والأحذية، يمكنك استخدام بخاخات إزالة الروائح الكريهة للأحذية. يكفي أن يكون لديك دائمًا رذاذ مزيل للعرق في حقيبتك.

استخدم الكحول

من الطرق الشائعة الأخرى للتخلص من الرائحة الكريهة للأحذية وزيادة نضارة القدمين استخدام الكحول. في الطريقة الأولى، خذ زجاجة رذاذ الكحول واملأها بمحلول من الماء والكحول. يجب خلط الكحول والماء بنسب متساوية. رش هذا المحلول داخل الحذاء واتركه حتى يجف. يمكنك بسهولة التخلص من البكتيريا والرائحة الكريهة من الأحذية.

في الطريقة الثانية، استخدم قطعة قطن مبللة بالكحول لتنظيف الجزء الداخلي من الحذاء. ثم ضع بعض المسحات القطنية في الحذاء طوال الليل.

منع الرائحة الكريهة للأحذية

وفقًا لتقارير معهد الصحة ، فإن 16٪ من البالغين فوق سن 21 عامًا غير راضين عن الرائحة الكريهة للقدم والأحذية. من الواضح أن الرائحة الكريهة للحذاء سببها تعرق القدمين. لذلك ، سوف تساعد في تقليل تعرق القدمين من خلال مراعاة ما يلي: