مستحيل ترمى زيت القلي المستعمل من النهاردة كنز فى بيتك هيكسبك دهب اوعى ترمية وتعالى اقولك استخداماتة الجبارة

مستحيل ترمى زيت القلي المستعمل من النهاردة ، هناك أفكار لاستخدام زيت القلي المستعمل كثيرة ومتعددة، فغالب السيدات يقمن بإلقائه في الحوض بصفته سائل، بينما لا يتوقعن ما يحدثه ذلك من أضرار على شبكات الصرف لديهن، لذلك كان الأوجب من ذلك أن يحاولوا الاستفادة منه بطرق مختلفة، وفي مقالنا اليوم نقدم لك بعض الطرق التي يمكنك الاستفادة من الزيت المستعمل بها، لكي لا تهدري مكون بإمكانه أن يدر عليكِ الربح، كما يمكنك تحويله لشيء آخر منتج ومفيد.

مستحيل ترمى زيت القلي المستعمل من النهاردة

كما نعلم جميعًا فإن هناك شركات متخصصة في إعادة تدوير زيت القلي، فهي تنتج منه الصابون السائل، كما أنها تحيله لصناعات أخرى ، وبوجه عام فحين يتوافر لديك هذا الزيت يمكنك الاستفادة منه في كثير من النواحي نوضح بعضها أدناه.

طرق الاستفادة من زيت القلي المستعمل

يمكنك الاستفادة منه بهيئته كما هو في التالي:

تحسين نعومة مفصلات الأبواب والأدراج وما شابه، حتى أنه من الممكن أن يقضي على أصوات الصرير المزعجة، والتي تصدر عن الأبواب، أو غيرها.

فتح القفل، وذلك حين يكون المفتاح صدءًا أو قديمًا فهو لا يفتح بسهولة، ويساعدك الزيت المستعمل في حل تلك المشكلة.

يمكنك استخدامه كمانع لظهور الصدأ على أي سطح معدني، ويمكنك كذلك حماية أدواتك التي تستخدميها لأعمالك باستخدامه.

يمكنك استخدام قدر بسيط جدًا منه مع الخل على فوطة ناعمة، لتلميع الأثاث الخشبي لديك.

إن كانت لديك أي مشغولات جلدية سواء مقاعد أو أحذية أو غيرها فبالإمكان الحفاظ عليها عبر استخدامه.

إن كان لديك طفل أخذ المانيكير، أو البويات وأقحم يداه بها، فمن الممكن تنظيفه بالزيت دون فرك يسبب له الألم.

يمكنك تبطين مقلاتك الجديدة به للحفاظ عليها من التلف السريع، وستجدي في قائمة تعليمات تلك المقالي هذا الإجراء.

الصناعات المحتملة من زيت القلي المستعمل

هناك الكثير من المصانع والشركات التي تحول الزيت المستخدم إلى صابون سائل، يمكنك الاستفادة منه في أي وقت وفي تنظيف أي غرض منزلي، وذلك بالطريقة التالية: