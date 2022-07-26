ولا يهمك سعرة الغالى.. زراعة الليمون فى المنزل بثمرة ليمون من الثلاجة فى 3 دقائق هتبطل تشترية من السوق

ولا يهمك سعرة الغالى.. زراعة الليمون فى المنزل ، كيفية زراعة الليمون وكيف يمكن الاستفادة منه حيث يوجد العديد من محبي زراعتها لفوائدها المتعددة، لذلك يمكنك أن تزرعها بكل سهولة دون تعقيد ويمكن زراعتها في فناء منزلك أو السطح أو البلكونة لأنها لا تحتاج إلى مكان كبيرة لأنها من الأشجار القزمة، لذلك سنتعرف هنا على كيفية زراعتها وما هي فوائدها في الأسطر القادمة.

ولا يهمك سعرة الغالى.. زراعة الليمون فى المنزل

يمكنك زراعة الليمون من بذورها عندما يتم عصر الليمون أو قطعها لا ترمي البذور الداخلية لها، ولكن قد يستغرق زراعتها لبعض الوقت عندما تزدهر وتظهر الثمار ولكن سيتم الحصول على أفضل ثمار من الليمون لأنه مزروع في المنزل بدون مواد كيمائية ولا رش مبيدات حشرية ولا أي شيء خارجي.

كيفية زراعة الليمون

المكونات:

احضار بعض التربة الطينية الخصبة وبعض مواد الأسمدة الطبيعية التي يتم وضعها في التربة الطينية.

احضار وعاء خاص بزراعة الشتلات يكون عرضه 16 سم وعمقه 8 سم.

أصيص للزراعة بحجم مناسب لزراعة الليمون.

يتم وضع الأصيص في مكان مشمش كما قلنا من قبل سواء في البلكونة أو السطح أو فناء المنزل الخارجي.

خطوات زراعة الليمون من بذورها

يجب رش الماء على التربة الطينية أي تكون مبللة وليس بالكثير.

يتم ملء الأصيص بالتربة حتى يصل طوله قبل الحواف واحد سنتيمتر.

يجب غسل البذور قبل وضعها في التربة ومسحها بمنديل برفق دون الضغط.

ثم يتم وضع البذور في التربة ويتم رشه مرة أخرى على البذور.

ثم يتم تغطيتها بالتربة ورشه مرة ثالثة ثم يتم تغطيته بكيس شفاف وربطه بإحكام.

ثم يتم وضع الأصيص في مكان مشمش.

يجب أن يتم رش التربة بالماء كل يومان لعدم جفافها.

يجب تعريض التربة للشمس يوميًا 10 ساعات للحصول على الاستفادة الكاملة من فيتامينات الشمس ثم يتم وضع السماد العضوي الطبيعي.

يجب التأكد من عدم تراكم الأمراض أو الحشرات أي يجب مراقبتها دائمًا.

عندما يكبر النبات يجب نقله لوعاء أكبر وأيضًا سيحتاج للماء أكثر.

لذلك يجب زرع الليمون في فصل الربيع ويمكن أن تزرع في أواخر فصل الشتاء وتحتاج للعناية جدًا.