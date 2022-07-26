نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات العثيم اليوم الثلاثاء 26-7-2022 يوليو خصومات على المنتجات أقوي عروض الصيف المتنوعه في المقال التالي

آخر عروض العثيم الأسبوعية هي موضوع مقالنا اليوم، حيث قدمت مجلة العثيم الأسبوعية لليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري 2022م بعض العروض والتي تتميز بأنها أكثر توفيرًا حيث يمكنك الحصول على كيلو وتحصل على كيلو جرام آخر من نفس المنتج هدية، والعرض قد بدأ من الاربعاء 20 يوليو ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من يوليو 2022م تحت اسم مهرجان الطازج وسنقوم بعرض العروض لكم في سطور المقال التالية. آخر عروض العثيم اليوم الثلاثاء 26-7-2022 سعر الكيلو جرام من جبن العكاوي استرا وصل إلى 29.95 ريال سعودي بعد الخصم.

بينما وصل سعر الكيلو جرام من حب الفلفل الأسود إلى 39.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام الواحد من ذرة الفشار الأميركي وصل بعد الخصم إلى سعر 6 ونصف ريال سعودي.

القهوة العربي سعر الكيلو جرام الواحد منها وصل إلى 44.95 ريال سعودي.

بهارات اكسترا ومشكلة سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 15.95 ريال سعودي.

كيلو جرام واحد من السميد الخشن سعره وصل إلى 5.95 ريال سعودي.

برطمان وزن 500 جرام من هيل زينة الذهبي وصل سعره إلى 45.95 ريال سعودي.

الزيتون قوود الأخضر اليوناني سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 24.95 ريال سعودي. Tweets by OthaimMarkets عروض العثيم الأسبوعية الثلاثاء 26 يوليو زيت شروق للقلي والطبخ وزن 1.5 لتر وصل سعره إلى 3.95 ريال سعودي بعد الخصم.

سعر الكيلو جرام من لحم العجل الباكستاني بالعظم وصل إلى حوالي 29.95 ريال سعودي.

100 حبة من مفارش السفرة من شركة ريما وصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

مطهر ديتول حجم 250 جرام وصل سعره من 17.95 ريال سعودي إلى سعر 8.95 ريال سعودي.

ميكروويف من شركة السيف حجمه 20 لتر سعر انخفض من 319 ريال سعودي إلى 249 ريال سعودي.

ترمسي ديفا بحجم 1 في 2 لتر سعره انخفض من 95 ريال سعودي حتى وصل إلى 59 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من لحم شياه من شركة النعيمي بالعظم وصل إلى 33.95 ريال سعودي.

ميا بيرين 30 زجاجة سعرها انخفض من 21.95 ريال سعودي حتى وصل إلى سعر 14.95 ريال سعودي.

ووصل سعر الكيلو جرام من الموز الأصفر بعد الخصم حتى 3.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات العثيم اليوم الثلاثاء 26-7-2022 يوليو خصومات على المنتجات أقوي عروض الصيف المتنوعه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات العثيم اليوم الثلاثاء 26-7-2022 يوليو خصومات على المنتجات أقوي عروض الصيف المتنوعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.