مواصفات الهاتف الاقتصادي Tecno Pop 5X مزاياه وعيوبه

نحن الآن أمام أروع وأرخص الهواتف في العالم، هاتف Tecno Pop 5x الذي يعد من الهواتف الاقتصادية الأكثر استخدامًا، فلا يشير سعره الرخيص على أن إمكاناته ضعيفة أو غير متطورة، بل الهاتف مزود بالعديد من التقنيات والإمكانات الرائعة بالرغم من رخصه ومنها: أن الهاتف أنيق وشكله جذاب، وبطاريته التي تبلغ 4000 أمبير، ودعمه للشبكات حتى الجيل الـ 4 وغيرهم من المميزات الموضحة في الأسفل.

مواصفات هاتف تيكنو بوب 5X

يضم الهاتف العديد من المميزات الرائعة بجانب تصميمه الجديد، والتي تتمثل في السطور التالية:

إطار الهاتف مصنوع من مادة البلاستيك غير القابل للكسر، كما أن الخلف مصنوع من مادة الزجاج.

يبلغ وزن الجوال 150 جم تقريبًا، وطول الهاتف يصل إلى 166 مم، وعرضه 75.9 مم، كما أن سُمكّه 8.5

نوع الشاشة IPSCD، وحجمها 6.52.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 10.

ومعالج الرسوم الخاص به Mali t820 mp1.

مساحة الهاتف 32 mega بكسل.

كما أن الذاكرة العشوائية معدلها 2 جيجا رام.

نوع البطارية ليثيوم بوليمر.

وحجمها 4000 أمبير.

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مزايا هاتف تيكنو بوب 5X

يمتاز الهاتف بالعديد من الإمكانات الحديثة كما ذكرنا سابقًا، منها:

أن الهاتف يعمل بشريحتين اتصال من نانو سيم.

يدعم الشبكات حتى 4G.

وسائل الاتصال: البلوتوث، والواي فاي، والهوت سبوت، وWIFI Direct، وجي بي أس، والراديو.

كما أن مستشعراته متطورة، ومن أهم العوامل المستخدمة فيه: البصمة، والبوصلة، والدوران، والتقارب، والتسارع.

دقة الكاميرا الأساسية الأمامية 5 ميجا بكسل، وتدعم الكاميرا تقنية الإتش دي آر.

دقة الفيديو به تبلغ 1080p.

الهاتف به ثلاثة كاميرات، مزودة بفلاش ليد.

يتوفر الهاتف بالعديد من الألوان المختلفة حتى تناسب مختلف الأذواق، إلا أن الألوان التي تعد الأكثر طلبًا من قبل العملاء هم: الأخضر، والأسود، والأزرق.

عيوب هاتف تيكنو بوب 5X

هناك بعض الملاحظات من قبل المستخدمين لهذا الإصدار الجديد، والتي يجب أن تكون على دراية بها، وهي:

شحن الهاتف بطيء بعض الشيء.

بطيء بعض الشيء. غير مزود بتقنية NFC.

بتقنية NFC. الكاميرا الخلفية دقتها ضعيفة قليلًا.

الخلفية دقتها ضعيفة قليلًا. أيضًا لا تدعم الشاشة معدى التحديث.

سعر هاتف Tecno Pop 5X

يبلغ سعر الهاتف في الأسواق السعودية: 330 ريال.

أما سعره في الأسواق المصرية: 1200 جنيه.

وسعره عالميًا يبلغ 70 دولار أمريكي.

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