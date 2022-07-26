نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون لمس خلطة رهيبة اعمليها بايدك التخلص من البرص في المنزل في 3 دقائق ولن يعود مجددا في المقال التالي
لكل أسرة تعاني من تواجد البرص في المنزل، هناك أفضل الحلول الطبيعية السريعة التي تساعد بشكل آمن ومضمون في التخلص من البرص نهاييًا وبدون الحاجة إلى استخدام المبيدات الحشرية الضارة التي قد تؤثر على الجهاز التنفسي في الجسم بالسلب والتي قد لا تعطي نتيجة سريعة وأكيدة في النهاية، لذلك تابعو معنا هذا المقال للتعرف على التفاصيل المطلوبة.
افضل الطرق الطبيعية للتخلص من الابراص
بعض الوصفات البسيطة التي تحقق أفضل نتيجة سريعة في التخلص من البرص بدون اي اثار سلبية على الصحة، وهي كالاتي:
- استخدام البصل:
يمكن التخلص من الابراص التي قد تنتشر في المنزل والتي يصعب السيطرة، فيتم ذاك بإستخدام شرائح البصل، وذلك من خلال تقطيع البصل الى شرائح رفيعة الحجم ونثرها في جميع أركان المنزل لعدة أيام، فإن رائحة البصل تساعد بشكل كبير في فرار الابراص من المنزل بكل سهولة فهو يكره رائحة البصل وينفر من مكان تواجده.
- استخدام كرات من النفتالين:
النفتالين يساعد في التخلص من كل الحشرات الصغيرة التي قد تتواجد في المنزل مثل البق أو النمل أو غيرها من الحشرات التي تتغذى عليها الابراص بشكل دائم، لذلك عند استخدام النفتالين قد يكون سبب في عدم دخول الابراص إلى المنزل نهاييًا لعدم وجود ما يتغذى عليه بداخلها.
- استخدام الماء المثلج:
الماء المثلج لديه القدرة الرائعة على شل حركة الابراص أثناء سيرها على الجدران أو على الاسقف، لذلك فيمكن التخلص منها إذا تم رشها بالمياه المثلج وذلك يتم من خلال وضعها في زجاجة بخاخة، ويتم التخلص من الابراص بالسيطرة عليها بدون قتلها الذي قد يسبب الاشمئزاز وحالة من القرفة فيمكن الإلقاء به في مكان بعيد عن المنزل نهائيًا حتى لا يعود مرة أخرى.
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