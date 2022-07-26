نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات قوية تصل إلى 35 % على مكانس كهربائية معمرة من Saco في المقال التالي
تسوق الآن مع متجر Saco خصومات قوية تصل إلى 35 % على عروض المكانس الكهربائية المعمرة مختارة لكم بكل عناية، حيث تبحث الفتيات والسيدات عن الراحة في تنظيف المنزل وخاصاً بالحدائق الخاصة بالمنزل أو الأماكن الواسعة، كما تقدم الملحقات الخاصة بالمكان، علمي أطفال أن يعتمدوا على ترتيب أغراضهم وتنظيف حجرة نومهم بأستخدام المكنسة وسوف يعشقون مساعدتك في ترتيب وتجهيز المنزل.
خصومات قوية تصل إلى 35 % على مكانس كهربائية معمرة من Saco
تقدم لكم Saco أضخم العروض بتشكيلة مختلفة ومتنوعة من المكانس بألوان جذابة ترضي جميع الأذواق، يوجد بالعرض مكانس كهربائية واللاسلكية لكي تتجولين بحريتك عند التنظيف، ومتوفر أيضاً مكانس برميل، ومكانس علبة، ويوجد أيضاً جهاز مكس مكون ممسحة و مكنسة بخار، يتوافر العروض بمتجر Saco أو يمكنكم زيارة مواقعه الأليكتروني.
عروض المكانس الكهربائية المتنوعة من Saco
- مكنسة علبة VC 3 PLUS، تعمل بدون أكياس، سعة الخزان 0.9لتر، القوة الكهربائية 1100واط، اللون الرئيسي أصفر، تعمل بوظائف رائعة. بتصميمها الأنيق وحجمها العملي حيث يلتقط 99.5٪ من الأتربة والجزيئات، يحمي الصحة، يحسن بيئة المنزل، لا تعطل الحياة اليومية. مناسب للاستخدام، سعر الجهاز 469.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 156.58 ريال بدون فوائد، توصيل عادي مجاناً للمنزل.
- ممسحة و مكنسة بخار تعمل على إزالة البقع بعملية مسح واحدة والغبار في التالية، بدّل بين الشفط والبخار أو استخدمهما معًا في وقت واحد. تتميز المكنسة تقضي على 99.9٪ من الجراثيم والبكتريا، مصممة للأرضيات الصلبة
البخار جاهز في 30 ثانية، الضمان عامان، طول السلك 7.5 متر، الجهد الكهربائي 220-240 فولت، سعة الخزان 0.4 لتر، القوة الكهربائية 1600واط، اللون الرئيسي أزرق، سعر الجهاز 1.199 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 399.66 ريال بدون فوائد.
- مكنسة غسيل ماركة PLATINUM، تعمل بقوة 1200واط، سعة الخزان
3.5 لتر، متوفرة بفلتر مضاد للبكتيريا، اللون الرئيسي أسود، تتميز بتنظيف قوي بدون مجهود، انخفاض مستوى الضجيج، طول السلك 9 متر، تتميز بتقنية الخزان المزدوج تفصل بين الماء النظيف والمتسخ، ويوفر المزيج الصحيح من المنظفات والماء، يجف بسرعة بالهواء الساخن، الفرش القابلة للإزالة تغسل السجاد بلطف من جميع الزوايا، سعر القطعة 1.729 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 576.33 ريال بدون فوائد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات قوية تصل إلى 35 % على مكانس كهربائية معمرة من Saco على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.