شوف تخفيضات وأقوى عروض لولو هايبر ماركت lulu hypermarket

أقوى التخفيضات تجدها ضمن عروض لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع على السلع المختلفة، من بين السلع المعروضة الأجهزة الإلكترونية والتجهيزات المنزلية، المفروشات، ألعاب الأطفال وكذلك الملابس والسلع الغذائية، يمكنك التسوق داخل أي من فروع هايبر لولو وشراء كافة احتياجاتك من هذه المنتجات، كما تجد العديد من المنتجات الأخرى من المأكولات البحرية والوجبات الجاهزة، فضلاً عن منتجات العناية الخاصة بالنساء والرجال والأطفال بأقل الأسعار، كما تجد داخل قسم الإلكترونيات في لولو ماركت الكثير من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية، اللاب توب والشاشات الذكية وغيرها، وباستخدام الكود GB25 يمكنك الحصول على خصم 25% على الطلبات أكثر من 250 ريال.

لولو هايبر ماركت

سماعة أذن سوني مع ميكروفون سعر الحبة 20 ريال فقط بدلاً من 35 ريال، احصل عليها ووفر مبلغ 15 ريال.

اشتري دات كشاف ضوء البحث قابل لإعادة شحنه مرة أخرى، سعره داخل العرض 20 ريال بدلاً من 49 ريال بخصم 29 ريال.

احصل على مصباح ضوء أمامي ليد إمبكس مقابل 20 ريال بدلاً من 25 ريال.

بسعر 30 ريال فقط بدلاً من 49 ريال احصل على مضرب يدوي كهربائي كراون، ووفر 19 ريال.

مرطب جو صغير سعر الحبة 25 ريال بدلاً من 49 ريال، يوفر المشتري 24 ريال سعودي.



اشتري موقعد كهربائي مفرد مقابل 25 ريال بدلاً من 39 ريال، بخصم 14 ريال سعودي.

راف كابل شحن يو اس بي طول متر بسعر 20 ريال بدلاً من 39 ريال.



سمارت كابل شحن 3 في 1 طول متر بسعر 20 ريال بدلاً من 49 ريال.



سمارت وسادة شاحن لاسلكي ذكي فائق النحافة سريع، احصل عليه مقابل 30 ريال بدلاً من 89 ريال ووفر مبلغ 59 ريال.

عروض لولو

اشتري حبة من ريان جل الاستحمام عبوة 300 مل بسعر 15 ريال بدلاً من 35 ريال، ووفر 20 ريال في كل حبة.

نعال للرجال متنوع سعر الحبة 20 ريال بدلاً من 38 ريال.

وسادة رقبة متنوعة سعر الواحدة 15 ريال بدلاً من 26 ريال.

كوباكابانا شبشب للأطفال بسعر 20ريال بدلاً من 32 ريال.

تيشيرت رضع للأولاد/ البنات 3 × 1 متنوع بسعر 25 ريال فقط بدلاً من 36 ريال.

سروال أولادي قصير بسعر 20 ريال للحبة.

بطانية ناعمة للأطفال متنوعة الأشكال والألوان بسعر 25 ريال فقط بدلاً من 36 ريال.

لولو ماركت

مجموعة لعب المطبخ بسعر 20 ريال بدلاً من 43 ريال.

اشتري لطفلك لعبة بي بليد دبور الدوران مقابل 10 ريال بدلاً من 14 ريال.

مجموعة لعبة القطار بسعر 20 ريال فقط بدلاً من 32 ريال.

سيارة بجهاز تحكم عن بعد متنوعة بسعر 20 ريال فقط بدلاً من 29 ريال.

قناع هيمالايا المرطب الوجه/ مقشر/ غسول سعر الحبة 20 ريال بدلاً من 33.95 ريال.

غسول اليدين لايفبوي مضاد للبكتيريا عناية ناعمة كيس 1000 مل بسعر 20 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

هايبر لولو

ناجتس الدجاج ساديا 750 جرام بسعر 20 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

ساديا برجر الدجاج أو برجر بقري وزن الكيس 672 جرام، سعر الحبة 15 ريال بدلاً من 20.95 ريال.