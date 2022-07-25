مواصفات وتسريبات جديدة حول سعر أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max

من المعروف أن شركة أبل الأمريكية تتمتع بالعديد من المميزات التي لا مثيل لها مقارنة بأي هواتف أخري فتقوم بالكثير من الإصدارات والتحديثات لهذا العام ومن أهم الهواتف التي أعلنت أصدارها لعام ٢٠٢٢ هاتف ايفون ١٤ برو ماكس حيث يتضمن هذا الهاتف العديد من المميزات سوف نعرضها خلال هذا المقال.

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس

يتميز هاتف ايفون ١٤ برو ماكس بالعديد من المميزات من اهمها

يحتوي هذا الهاتف على معالج قوي مقارنة بالهواتف الأخرى يصل ١٦ امبير.

كما يتصف ذلك الهاتف بوزنه الخفيف الذي يصل إلى ٢٤٠ جرام.

يحتوي هذا الهاتف على كاميرا أمامية تصل دقتها إلى ١٦ ميجا بكسل.

كما يتميز باحتوائه على ثلاث كاميرات خلفية للصورة المكبرة والمصغرة تصل دقتها إلى ١٢ميجا بكسل.

يتميز هاتف ١٤ برو ماكس بخاصية عازل للضوضاء التي تمكن المالك من السماع بوضوح.

تصل مساحة الشاشة إلى ٦.٧ بوصة.

تصل سعة الهاتف حوالي من ٤٥٠٠ إلى ٥٠٠٠ امبير.

تتراوح مساحة الهاتف ما بين ١٢٨ و٢٥٦ جيجا.

كما يتميز هذا الهاتف بخاصية بصمة الأصبع وخاصية face unlock.

أصدرت شركة أبل الأمريكية ألوان الذهبي والفضي والأسود والرمادي.

مصنوع من الزجاج الغوريلا المتميز والتيناتوم.

نظام تشغيل الهاتف iso 16.

يتمتع هذا الهاتف بسطوع عالي يصل إلى ١٢٠٠ شمعة.

سعر الهاتف

يختلف سعر هاتف ١٤ برو ماكس حسب المساحة التابعة له